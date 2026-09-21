Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abusar de tres adolescentes

El entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio fue detenido en Mar del Plata por una causa que investiga tres presuntos casos de abuso sexual contra jugadoras adolescentes del Club Deportivo Monte Hermoso entre 2012 y 2013.

La orden fue dictada por la jueza Marisa Promé y el procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Puelches, en el barrio Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. El operativo estuvo a cargo de efectivos del GAD y de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

Se prevé que sea llevado a Bahía Blanca para prestar declaración indagatoria. La causa está encuadrada bajo la figura de "abuso sexual gravemente ultrajante".

Las denuncias contra el entrenador de hockey

La investigación comenzó a partir de los testimonios de al menos tres exjugadoras que eran menores de edad cuando integraban el equipo dirigido por Asensio. Las jóvenes denunciaron distintas situaciones que habrían ocurrido durante ese período.

Entre los episodios relatados ante la Justicia aparecen encuentros en el departamento del entrenador, donde las denunciantes señalaron que habría tenido conductas de índole sexual. También describieron situaciones que habrían ocurrido durante viajes y en otros lugares vinculados con las actividades deportivas.

Una de las denunciantes afirmó que Asensio las hacía pesarse desnudas y que, en algunas oportunidades, aparecía desnudo frente a ellas. Las jóvenes también habrían manifestado que sentían temor de hablar sobre lo ocurrido y que conocían situaciones similares que podrían haber atravesado otras integrantes del equipo.

Durante años, el expediente no tuvo avances porque las jóvenes no habían podido declarar formalmente. La investigación comenzó a tomar impulso después de que uno de los testimonios fuera incorporado meses atrás.

La detención y el futuro de la causa

Con esas nuevas declaraciones, la Justicia avanzó sobre la situación de Asensio y ordenó su captura. El entrenador actualmente trabajaba como director técnico en el club Sporting de Mar del Plata, mientras que anteriormente había dirigido al seleccionado argentino femenino Sub 18 y ocupado cargos vinculados con el hockey y el deporte en Monte Hermoso.