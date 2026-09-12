Detuvieron a un ex jugador de fútbol acusado de integrar una banda que saqueaba viviendas

Un ex jugador de fútbol con extensa trayectoria en el ascenso fue detenido en el marco de una investigación por una serie de robos y saqueos de viviendas. El hombre está acusado de integrar la banda que habría participado de los distintos hechos.

Se trata de Carlos Alejandro Paratore, de 52 años, quien pasó por clubes como Atlético Tucumán, San Martín de San Juan, Independiente Rivadavia y Aldosivi. Su detención se produjo el viernes, cerca de las 6 de la mañana, en el barrio Aramburu, en Rivadavia, San Juan.

El ex futbolista fue interceptado mientras circulaba en un Fiat Palio. El vehículo quedó secuestrado y ahora los investigadores buscan determinar si fue utilizado para trasladarse durante alguno de los robos que se encuentran bajo investigación.

La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad de San Juan y reúne distintos expedientes por robos y tentativas de robo ocurridos en las localidades de Rivadavia, Pocito y Médano de Oro.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante los operativos realizados en Rawson y Rivadavia, los investigadores encontraron una importante cantidad de objetos que podrían estar vinculados con los robos denunciados. Entre ellos había televisores, computadoras, electrodomésticos, balanzas y bolsos con ropa, además de otros elementos.

La investigación ahora apunta a determinar de dónde provienen esos objetos y si alguno puede ser relacionado con los distintos hechos que se encuentran bajo análisis.

Carlos Paratore pasó por clubes como Atlético Tucumán, San Martín de San Juan, Independiente Rivadavia y Aldosivi (Archivo).

Además de Paratore, en el marco del procedimiento también fueron detenidos Román Ezequiel Molina Ovejero y Exequiel Enrique Aballay, de 22 años, aunque la situación de este último quedó vinculada a una causa contravencional.

La Justicia deberá avanzar sobre la participación que habría tenido cada uno en los hechos investigados y definir las responsabilidades correspondientes.

La trayectoria de Paratore en el fútbol argentino

Carlos Alejandro Paratore nació el 19 de marzo de 1974 en Godoy Cruz, Mendoza, y jugó como delantero durante varios años en equipos del ascenso y del interior del país.

Su carrera profesional empezó en San Martín de San Juan, donde debutó en 1995. A partir de ahí pasó por distintos clubes, entre ellos Independiente Rivadavia, Aldosivi y Atlético Tucumán.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue su paso por Aldosivi, con el que logró el ascenso a la Primera B Nacional en 2005. Luego, entre 2006 y 2008, defendió la camiseta de Atlético Tucumán, que por entonces disputaba el Torneo Argentino A.

También jugó en Juventud Alianza, Luján de Cuyo, Huracán de Tres Arroyos, San Martín de Mendoza, Atlético Trinidad e Independiente Villa Obrera, entre otros clubes.