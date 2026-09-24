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Detuvieron a un hombre de 26 años por atacar a golpes a una adolescente de 15

La víctima presentaba heridas visibles y sangrantes cuando las autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos. El hombre fue detenido bajo la carátula de "aprehensión por violencia de género, lesiones y amenazas".

SGorostiaga
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Un hombre de 26 años fue detenido este jueves acusado de ejercer violencia de género en contra de una adolescente de 15 años, con quien mantendría una relación, luego de una discusión entre ambos.

El acusado habría agredido físicamente y amenazado de muerte a la menor de edad en un domicilio ubicado sobre la calle Los Amarilis al 2900 en Lomas de Los Cachorros, partido de Pilar.

Una vecina de 55 años advirtió a los efectivos policiales sobre gritos y una fuerte discusión en el interior del hogar y, cuando llegaron al lugar de los hechos, los agentes vieron que la mujer tenía varias heridas visibles y sangre en su cuerpo.

Tras la agresión que recibió en el domicilio, la joven fue trasladada a un centro de salud de la zona para recibir atención médica; sin embargo, no trascendieron mayores detalles sobre su estado.

El hombre de 26 años fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría 7.ª de Pilar, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Por el momento, no trascendió si contaba con antecedentes penales.

La investigación quedó bajo la carátula de "aprehensión por violencia de género, lesiones y amenazas", y en las próximas horas buscarán determinar con precisión cómo ocurrió el episodio y cuáles son las pruebas que tienen para avanzar en la causa.


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