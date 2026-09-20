Pretendía robar un auto y lo detuvieron: tenía pedido de captura internacional por abuso sexual

Un hombre de 36 años fue detenido este sábado en el barrio porteño de Villa Lugano luego de que efectivos policiales constataron que tenía un pedido de captura internacional por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado.

La aprehensión se llevó a cabo cerca de las 8:20 en un procedimiento de rutina luego de que los agentes vislumbraron a un grupo de varios hombres que intentaba abrir un vehículo Chevrolet Aveo gris que se encontraba estacionado en la vía pública, mediante el uso de un alambre.

El acusado estaba siendo buscado por la Justicia por una causa por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada.

Las autoridades del Departamento Judicial de La Matanza emitieron una alerta de captura internacional que se encontraba vigente y activa desde el 11 de septiembre de 2026; tan solo ocho días después, se llevó a cabo la detención.

Cómo se dio la detención del acusado

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires procedieron a la identificación del grupo que intentaba abrir el vehículo en la vía pública: uno de los hombres había argumentado que era el dueño del auto y que, al olvidarse las llaves adentro, solicitó ayuda al resto de la banda.

Al constatar la versión del dueño del rodado, continuaron con la identificación del resto de los integrantes del grupo; sin embargo, les llamó la atención la actitud hostil hacia los integrantes de la fuerza que había adoptado uno de ellos.

Tras esta actitud y al identificarlo, los efectivos corroboraron que el sospechoso contaba con un pedido de captura internacional, por lo que procedieron a reducirlo y ponerlo a disposición de la justicia.



