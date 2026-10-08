Detuvieron a un hombre que amenazó con un cuchillo a su novia y le mató a su perro

Un hombre de 27 años fue detenido e imputado por amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo y haber asesinado a su mascota, dejándola colgada de un árbol en la provincia de Salta.

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 5 de octubre, cuando el hombre habría llegado a un domicilio de la localidad de Apolinario Saravia bajo los efectos del alcohol, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Según consta en la denuncia realizada por la mujer, el hombre la amenazó de muerte y minutos más tarde profundizó la intimidación al tomar un cuchillo que estaba sobre una mesa y empuñarlo en la dirección en la que se encontraba.

El acusado, al día siguiente, habría atacado al perro de su novia. Este ataque fue realizado con una soga, con la cual el hombre ató a la mascota a un árbol y lo dejó extendido hasta provocar su muerte.

El trágico hecho ocurrió en la localidad de Apolinario Saravia.

La mujer dio detalles de estas agresiones durante la ampliación de su denuncia, en la que aportó videos que pueden ser claves para la causa y fueron incorporados como prueba para el avance de la investigación.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al hombre de 27 años luego de ser acusado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real. Por su parte, los investigadores buscarán determinar bajo qué circunstancias ocurrieron ambos ataques.



