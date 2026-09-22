Detuvieron a un hombre que atacó con un machete a dos mujeres

Un hombre agredió con un machete, sin una razón aparente, a una mujer y a su hija cuando ambas esperaban un vehículo por aplicación. Las víctimas denunciaron demoras para tomar la denuncia y que el hombre las amenazó después del ataque, por esta razón fue detenido.

El dramático hecho tuvo lugar el sábado por la noche en la zona sur del conurbano bonaerense cuando el atacante interceptó al conductor del auto que estaban esperando las mujeres y comenzó una discusión con las mujeres.

El agresor atacó con un machete a una madre y a su hija.

Según la denuncia de las víctimas, una de las involucradas comenzó a discutir con el hombre que había amenazado al conductor del vehículo y al escalar la tensión, la otra joven se colocó en el medio. En ese momento, el agresor sacó el machete y comenzó a correrlas.

La madre y la hija aseguraron que el hombre "les tiraba machetazos a matar" y que ellas tuvieron que correr para sobrevivir porque durante la agresión el acusado "estaba muy sacado".

Esta inédita persecución se extendió durante algunas cuadras hasta que las mujeres agredidas pudieron refugiarse en una pizzería, luego de que los empleados advirtieron la secuencia y les permitieron el acceso.

Las amenazas que sufrieron después del ataque

Una de las víctimas denunció que recibió una amenaza de muerte del hombre, al que conocerían del barrio, mediante una vecina que les "pasó el mensaje" a las pocas horas de la agresión.

Luego de realizar la denuncia por el ataque y permanecer por cinco horas en una dependencia policial, el hombre fue detenido y liberado a las pocas horas, y cuando volvió al barrio le aseguró a una vecina que las iba a matar y "hacer lo que no logró".

Una de las víctimas sufrió un corte en la zona del hombro, a pesar de que el machete no tenía filo, porque logró traspasar la piel y aseguraron que tienen miedo luego de sufrir el ataque.

La denunciante cuestionó si el agresor es el dueño de sus vidas y exigió que no deba perder la vida para que le hagan caso con la dramática situación que está exponiendo ante las autoridades policiales.



