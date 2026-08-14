Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach, la mujer trans hallada muerta en su departamento en Rosario

Un joven de 24 años fue detenido este jueves en Rosario, acusado de ser el presunto autor del crimen de Gabriela Denisse Banach, una mujer trans de 47 años que fue encontrada muerta dentro de su departamento, ubicado en la zona sur de la ciudad.

El sospechoso fue identificado como Juan Gabriel A. y, según trascendió, se encontraría en situación de calle. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) lo localizaron en Moreno al 1900, en inmediaciones del Parque Independencia, luego de una serie de medidas ordenadas por la Fiscalía.

El procedimiento estuvo a cargo de personal especializado en investigaciones vinculadas con trata de personas y violencia de género. La búsqueda había sido ordenada por el fiscal Rodrigo Urriticoechea, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad hasta la audiencia imputativa.

Banach fue hallada sin vida este martes por la noche en su vivienda de Cerrito al 600, en el barrio República de la Sexta. El hallazgo se produjo después de que un vecino alertara a la Policía al observar desde su balcón el cuerpo de una mujer en el departamento ubicado frente a su domicilio.

Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron a la víctima en la cocina-comedor, con una campera como única prenda de vestir. En el interior del departamento había sillas caídas, muebles desplazados, ropa tirada y el dormitorio completamente revuelto, elementos que hicieron sospechar a los investigadores que pudo haber ocurrido una pelea antes del asesinato.

La investigación también incorporó el testimonio de vecinos, quienes aseguraron haber escuchado gritos provenientes del departamento durante el domingo y el lunes. La autopsia y las primeras pericias determinaron que Banach presentaba fuertes golpes en el rostro, heridas cortopunzantes en el tobillo derecho y múltiples escoriaciones en ambas piernas. Los investigadores estiman que el crimen habría ocurrido el lunes.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir parte de los movimientos vinculados con el hecho y avanzar sobre la identidad del sospechoso. Ahora, la Fiscalía busca determinar cómo ocurrió el ataque, cuál fue el vínculo entre Banach y el detenido y si el faltante de un televisor del departamento estuvo relacionado con el crimen.