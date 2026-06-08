Detuvieron al acusado de empujar a un joven que fue atropellado

Un hombre identificado como Matías Fay, de 22 años, fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata acusado de empujar a un joven en medio de una discusión lo que provocó que la víctima cayera sobre la calzada y fuera atropellada por un auto que circulaba por la zona. El hecho ocurrió a la salida de un boliche bailable y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El sospechoso es jugador de rugby con trayectoria en clubes locales y miembro de una familia reconocida en la ciudad balnearia. Tras su aprehensión, quedó formalmente imputado por el delito de lesiones dolosas.

Cómo fue el hecho

La reconstrucción del caso determinó que todo comenzó cuando la víctima, identificada como Valentín, salía de un boliche. En ese momento, un cuidacoches de la zona se acercó a pedirle un cigarrillo. El joven accedió de buena manera al pedido.

Según consta en la investigación, Fay presenció la secuencia y comenzó a insultar al cuidacoches. Valentín intervino de inmediato en la situación y le pidió al agresor que se calmara pero el acusado reaccionó con mayor agresividad. Testigos del hecho indicaron que el atacante se acercó hasta quedar cara a cara con la víctima y comenzó a exigirle que se disculpara de manera reiterada.

En medio de la discusión, el agresor le dio un fuerte empujón a Valentín. El joven perdió el equilibrio y se cayó justo en el momento en que un auto pasaba por el lugar. La víctima golpeó fuertemente contra el parabrisas del vehículo. A pesar del impacto, logró reincorporarse rápidamente por sus propios medios y recibió asistencia médica en el Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde constataron que no sufrió heridas de gravedad y recibió el alta.

La fiscal Costanza Mandagarán quedó a cargo de la investigación que avanza con la toma de declaraciones a los testigos y el análisis de los videos para definir la situación procesal del detenido.