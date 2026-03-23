Asesinaron a puñaladas a un adolescente de 17 años: hay un detenido

Un adolescente de 17 años fue detenido por el crimen de Joel Elías Ruiz, un joven de la misma edad, que fue asesinado a puñaladas durante la madrugada del domingo en la zona oeste de Rosario.

La detención del sospechoso fue concretada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de un allanamiento ordenado por la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva.

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El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Las Palmeras al 3000, en el mismo sector donde se produjo el ataque, según informó La Capital.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, con intervención del fuero penal juvenil a cargo de la fiscal Virginia Gabenara.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, teléfonos celulares, una balanza de precisión y una sustancia que sería compatible con cocaína, la cual será sometida a peritajes por la división de Microtráfico de la PDI.

Investigación

De acuerdo con las primeras líneas de la investigación, la víctima y el detenido se conocían y habrían mantenido conflictos previos, lo que no se descarta como posible móvil del crimen.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Personal policial arribó a la zona de avenida Las Palmeras al 3000 tras un llamado que alertaba sobre una persona herida.

Ruiz fue trasladado a un hospital municipal en la localidad de Pérez, donde se confirmó su fallecimiento. Según los primeros testimonios recabados, el ataque se produjo en inmediaciones de avenida Límite del Municipio y Pasaje 1737, donde el joven recibió al menos cuatro heridas de arma blanca.

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