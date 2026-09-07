Detuvieron a un pastelero condenado a prisión por abusar de su sobrina de 13 años

Un pastelero, que había sido condenado a prisión por abusar sexualmente de su sobrina de 13 años, fue detenido por los pesquisas policiales, en un aberrante suceso registrado en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que al individuo se lo requería luego de ser sentenciado a ocho años de cárcel por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 1 de la jurisdicción.

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Según agregaron los informantes, al sujeto lo apresaron como saldo de una vigilancia encubierta y al interceptarlo a escasos metros de una finca situada en Nueve de julio al 600, casi en el cruce con Catamarca, en el Barrio Ovejero Viejo.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona.

Lo que asegura el expediente

Consta en el expediente que los ultrajes comenzaron en mayo de 2022 y que el implicado perpetraba estas agresiones mientras se encargaba de cuidar a la víctima en el interior de una vivienda.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal en forma reiterada y gravemente ultrajante".

A raíz de motivos legales, mantendremos en reserva las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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