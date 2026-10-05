Detuvieron a un prófugo: atacó a policías con un cuchillo, resultó baleado y se atrincheró en una casa con sus familiares

Un delincuente de 38 años, quien se hallaba prófugo de la Justicia, fue detenido por los pesquisas tras haberse atrincherado en una vivienda. Había sido herido de bala por policías, a quienes intentó agredir con un cuchillo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, que era buscado desde 2019, resultó apresado en calle Leguizamón al 800, en el oeste del conurbano bonaerense, como saldo de un allanamiento efectuado por los servidores públicos destinados en la comisaría sexta del distrito.

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Según agregaron los informantes, el sujeto, al ver a los uniformados, pretendió atacarlos mediante la utilización de un cuchillo.

Trascendió que, por este motivo, uno de los funcionarios le disparó al sospechoso dos balazos y uno de los proyectiles le impactó en el tobillo derecho.

El malviviente resolvió atrincherarse





A pesar de estar herido, este malviviente se atrincheró con familiares en una finca situada en el barrio, pero finalmente culminó apresado por los investigadores de la mencionada seccional.

Al aprehendido lo condujeron a un centro asistencial, donde los médicos certificaron que el plomo le había atravesado el cuerpo, incautándose en su poder un revólver 32 largo y un cuchillo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad, y tenencia ilegal de arma de fuego", la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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