Detuvieron a una mujer acusada de contratar a delincuentes para robarle a su pareja tras una infidelidad

Una mujer fue detenida tras ser acusada de contratar a una banda de delincuentes para robarle a su pareja una suma importante de dinero. Según la investigación, el siniestro ocurrió luego del descubrimiento de una infidelidad por parte de la víctima.

El robo ocurrió el 22 de junio de 2024, pero recién ahora salió a la luz información que vincula a la propia pareja del joyero como responsable detrás del siniestro.

Para llevar a cabo el asalto, una banda integrada por al menos cinco hombres ingresó a la casa mientras el comerciante estaba de viaje en las Cataratas del Iguazú junto a su hijo, su pareja identificada como María Cecilia Furno y el hijo de esta última.

Aprovechando la ausencia del dueño de casa, los delincuentes ingresaron a la propiedad a través del portón de acceso vehicular del edificio.

La investigación determinó que dos de los sospechosos, identificados en la causa como Damián Casani y Lucas Mormandi, accedieron al departamento de la víctima.

En tanto, los tres integrantes restantes del grupo delictivo permanecieron en la calle para vigilar. Una vez dentro de la vivienda, los intrusos localizaron la caja fuerte, la removieron y la cargaron en el ascensor para luego darse a la fuga.

En una primera instancia, los investigadores a cargo del caso plantearon interrogantes sobre el nivel de precisión de los asaltantes. La principal hipótesis se centró en cómo la banda obtuvo la ubicación exacta del domicilio y los datos sobre la localización de los bienes de mayor valor.

El fiscal Ignacio Torregino avanzó en la identificación de los sospechosos a través del análisis detallado de los dispositivos telefónicos secuestrados a la organización. Esto permitió recuperar archivos multimedia que registraron las etapas previas y posteriores al hecho.

Entre el contenido peritado se halló un video donde uno de los acusados probaba la peluca utilizada como disfraz durante el robo.

Asimismo, las pericias telefónicas expusieron grabaciones en las que los imputados exhibían fajos de dólares y festejaban el botín.

En paralelo, el comerciante manifestó sus sospechas ante el fiscal sobre una posible entrega proveniente de su entorno íntimo, considerando la información reservada necesaria para ejecutar el robo.

La confirmación llegó tras el hallazgo de un registro de comunicaciones realizado seis meses antes del ilícito. La prueba determinó la existencia de una llamada entrante de 40 minutos entre María Cecilia Furno, pareja del joyero, y uno de los miembros de la banda delictiva.

La presencia de Furno en Cataratas del Iguazú al momento del hecho fue considerada por la fiscalía no como un elemento eximente de responsabilidad, sino como parte de la planificación destinada a construir una coartada.

La hipótesis fiscal sostiene que Furno facilitó la información sobre la distribución de la vivienda, los horarios y la ubicación de la caja fuerte como un acto de venganza tras tomar conocimiento de la infidelidad de su pareja.