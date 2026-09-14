Detuvieron a una mujer acusada de vender por redes turnos falsos para hospitales y sanatorios

Una mujer de 24 años fue detenida en Misiones, acusada de ofrecer por Facebook turnos falsos para hospitales y sanatorios. La maniobra quedó al descubierto cuando varias personas pagaron por las supuestas reservas y, al presentarse para ser atendidas, descubrieron que no existían.

El caso comenzó a investigarse después de una denuncia realizada por un funcionario del Parque de la Salud, quien detectó publicaciones en las que se ofrecían turnos médicos a cambio de dinero.

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Las publicaciones incluían distintas especialidades y estaban dirigidas a personas que buscaban conseguir atención en centros asistenciales. Entre las prestaciones ofrecidas aparecían turnos para clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, traumatología y oftalmología, según informó la Policía.

Los supuestos turnos eran ofrecidos para los hospitales Madariaga, Favaloro y Fátima, además de otros centros de salud.

De acuerdo con la denuncia, los montos cobrados variaban según la especialidad solicitada. Las personas damnificadas descubrían el engaño recién cuando llegaban a los establecimientos para recibir atención y constataban que las reservas que habían pagado no estaban registradas.

La investigación que terminó con una detención

A partir de la denuncia, la Dirección de Cibercrimen comenzó a verificar las publicaciones realizadas en Facebook y preservó los registros digitales vinculados con la maniobra. Luego, investigadores de la Unidad Regional X y de Investigaciones Complejas realizaron tareas de campo para identificar a la persona detrás de las publicaciones.

Con una orden del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas, los investigadores allanaron una vivienda ubicada en el barrio Unión de Itaembé Miní. Durante el procedimiento fue detenida Agustina L., de 24 años, quien quedó vinculada a la investigación por la presunta estafa.

Además de la detención, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias. Especialistas de Cibercrimen analizarán el dispositivo para reconstruir las operaciones realizadas y establecer cómo se concretaban los contactos y los pagos.

Las pericias también buscarán determinar el alcance de la maniobra y establecer si existen más personas damnificadas por la venta de turnos falsos a través de Facebook. La investigación continúa para reunir información sobre las operaciones detectadas.