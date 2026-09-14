Detuvieron a una mujer acusada de vender por redes turnos falsos para hospitales y sanatorios
Ocurrió en Misiones. La investigación comenzó tras denuncias de personas que pagaron por reservas médicas que nunca habían sido registradas en los centros de salud.
Una mujer de 24 años fue detenida en Misiones, acusada de ofrecer por Facebook turnos falsos para hospitales y sanatorios. La maniobra quedó al descubierto cuando varias personas pagaron por las supuestas reservas y, al presentarse para ser atendidas, descubrieron que no existían.
El caso comenzó a investigarse después de una denuncia realizada por un funcionario del Parque de la Salud, quien detectó publicaciones en las que se ofrecían turnos médicos a cambio de dinero.
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Las publicaciones incluían distintas especialidades y estaban dirigidas a personas que buscaban conseguir atención en centros asistenciales. Entre las prestaciones ofrecidas aparecían turnos para clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, traumatología y oftalmología, según informó la Policía.
Los supuestos turnos eran ofrecidos para los hospitales Madariaga, Favaloro y Fátima, además de otros centros de salud.
De acuerdo con la denuncia, los montos cobrados variaban según la especialidad solicitada. Las personas damnificadas descubrían el engaño recién cuando llegaban a los establecimientos para recibir atención y constataban que las reservas que habían pagado no estaban registradas.
La investigación que terminó con una detención
A partir de la denuncia, la Dirección de Cibercrimen comenzó a verificar las publicaciones realizadas en Facebook y preservó los registros digitales vinculados con la maniobra. Luego, investigadores de la Unidad Regional X y de Investigaciones Complejas realizaron tareas de campo para identificar a la persona detrás de las publicaciones.
Con una orden del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas, los investigadores allanaron una vivienda ubicada en el barrio Unión de Itaembé Miní. Durante el procedimiento fue detenida Agustina L., de 24 años, quien quedó vinculada a la investigación por la presunta estafa.
Además de la detención, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias. Especialistas de Cibercrimen analizarán el dispositivo para reconstruir las operaciones realizadas y establecer cómo se concretaban los contactos y los pagos.
Las pericias también buscarán determinar el alcance de la maniobra y establecer si existen más personas damnificadas por la venta de turnos falsos a través de Facebook. La investigación continúa para reunir información sobre las operaciones detectadas.