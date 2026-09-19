Detuvieron a una mujer por comprar quesos 33 veces con comprobantes falsos: estafó $63 millones en cinco meses

Una mujer de 25 años fue detenida en Quequén , acusada de estafar a una pyme de Mar del Plata . Durante cinco meses habría realizado 33 compras de quesos por un total de $63 millones y presentaba comprobantes bancarios falsos para simular los pagos.

Según la investigación, la sospechosa se comunicaba por teléfono con la fábrica para hacer los pedidos. Cada operación rondaba los $1.500.000 y, una vez acordada la compra, enviaba la constancia de un depósito que en realidad no existía.

Una vez realizado el pedido, la acusada enviaba a un comisionista para retirar los quesos y trasladarlos hasta Quequén .

La empresa no controlaba en forma inmediata si los depósitos efectivamente habían ingresado a su cuenta, dado que la modalidad se había vuelto habitual y existía confianza en la supuesta clienta .

La maniobra salió a la luz después de que un comerciante de la zona de Necochea se comunicó con los dueños de la fábrica. El hombre había advertido que la mujer ofrecía los productos a precios llamativamente bajos y decidió consultar por el origen de la mercadería.

La denuncia y el allanamiento en Quequén





Después de conocer la situación, los dueños de la empresa revisaron la última operación y comprobaron que la plata no había ingresado a la cuenta .

Al revisar las compras anteriores, descubrieron que los demás pagos tampoco estaban. Por ese motivo, el 11 de septiembre realizaron la denuncia correspondiente.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, encabezada por el fiscal Luis Ferreyra. A partir de la denuncia, efectivos de la DDI Necochea reunieron las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra ordenó allanar el domicilio de la mujer.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 95 quesos , tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas Impla, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo.

La mujer quedó detenida tras el allanamiento (Imagen: Policía de la Provincia de Buenos Aires).

Luego de ser detenida y trasladada a Mar del Plata, la acusada se negó a declarar ante la Fiscalía . Horas más tarde, recuperó la libertad mientras continúa la investigación.