Detuvieron a una mujer por comprar quesos 33 veces con comprobantes falsos: estafó $63 millones en cinco meses
La acusada fue arrestada en Quequén tras un allanamiento en el que encontraron mercadería, celulares y otros elementos que podrían estar vinculados con la maniobra.
Una mujer de 25 años fue detenida en Quequén, acusada de estafar a una pyme de Mar del Plata. Durante cinco meses habría realizado 33 compras de quesos por un total de $63 millones y presentaba comprobantes bancarios falsos para simular los pagos.
Según la investigación, la sospechosa se comunicaba por teléfono con la fábrica para hacer los pedidos. Cada operación rondaba los $1.500.000 y, una vez acordada la compra, enviaba la constancia de un depósito que en realidad no existía.
Una vez realizado el pedido, la acusada enviaba a un comisionista para retirar los quesos y trasladarlos hasta Quequén.
La empresa no controlaba en forma inmediata si los depósitos efectivamente habían ingresado a su cuenta, dado que la modalidad se había vuelto habitual y existía confianza en la supuesta clienta.
La maniobra salió a la luz después de que un comerciante de la zona de Necochea se comunicó con los dueños de la fábrica. El hombre había advertido que la mujer ofrecía los productos a precios llamativamente bajos y decidió consultar por el origen de la mercadería.
La denuncia y el allanamiento en Quequén
Después de conocer la situación, los dueños de la empresa revisaron la última operación y comprobaron que la plata no había ingresado a la cuenta.
Al revisar las compras anteriores, descubrieron que los demás pagos tampoco estaban. Por ese motivo, el 11 de septiembre realizaron la denuncia correspondiente.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 10 de Mar del Plata, encabezada por el fiscal Luis Ferreyra. A partir de la denuncia, efectivos de la DDI Necochea reunieron las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra ordenó allanar el domicilio de la mujer.
Durante el procedimiento, los investigadores encontraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas Impla, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo.
Luego de ser detenida y trasladada a Mar del Plata, la acusada se negó a declarar ante la Fiscalía. Horas más tarde, recuperó la libertad mientras continúa la investigación.
La causa busca determinar el monto total de la presunta estafa y establecer si la mujer actuó sola o contó con la participación de otras personas.