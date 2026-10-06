Detuvieron a una mujer que hirió a balazos a una joven en una supuesta pelea vecinal

Una mujer fue detenida por los pesquisas policiales al estar sindicada de haber participado en el intento de asesinato de una joven, de 21 años, que resultó herida a balazos en una supuesta pelea vecinal, en un suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la acusada, de 35 años, culminó apresada días pasados como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en el pasillo Brasil, en el cruce de Diagonal 122 y Eva Perón, en el Barrio El 18.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) local y en base a las diversas directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la zona, quienes resolvieron que se llevasen adelante un total de tres requisas en el vecindario.

Pedido de captura





A su vez, se alcanzó a certificar que la aprehendida por los policías en el operativo contaba con pedido de captura por "Homicidio y privación ilegal de la libertad agravada", a requerimiento de los miembros del Juzgado de Garantías N° 2 de ese distrito.

Trascendió que otro de los involucrados en dicha agresión, de 20 años, había sido arrestado el 6 de julio por los integrantes de la misma D.D.I.

Así fue la agresión a disparos





Consta en el expediente que el hecho se produjo cuando la víctima fue atacada a disparos por la mujer y dos individuos en una vivienda ubicada en Lavalle al 4700, en la esquina con Conesa, oportunidad en la que recibió tres impactos de arma de fuego en las piernas.

La denuncia había sido radicada por la damnificada el 24 de marzo.

Intervino en esta causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa", el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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