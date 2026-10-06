Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 6 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
VIOLENTO SUCESO

Detuvieron a una mujer que hirió a balazos a una joven en una supuesta pelea vecinal

El caso había ocurrido en la zona noroeste del Gran Buenos Aires y la víctima del ataque era una muchacha de 21 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una mujer fue detenida por los pesquisas policiales al estar sindicada de haber participado en el intento de asesinato de una joven, de 21 años, que resultó herida a balazos en una supuesta pelea vecinal, en un suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la acusada, de 35 años, culminó apresada días pasados como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en el pasillo Brasil, en el cruce de Diagonal 122 y Eva Perón, en el Barrio El 18.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) local y en base a las diversas directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la zona, quienes resolvieron que se llevasen adelante un total de tres requisas en el vecindario.

Pedido de captura

A su vez, se alcanzó a certificar que la aprehendida por los policías en el operativo contaba con pedido de captura por "Homicidio y privación ilegal de la libertad agravada", a requerimiento de los miembros del Juzgado de Garantías N° 2 de ese distrito.

Trascendió que otro de los involucrados en dicha agresión, de 20 años, había sido arrestado el 6 de julio por los integrantes de la misma D.D.I.

Así fue la agresión a disparos

Consta en el expediente que el hecho se produjo cuando la víctima fue atacada a disparos por la mujer y dos individuos en una vivienda ubicada en Lavalle al 4700, en la esquina con Conesa, oportunidad en la que recibió tres impactos de arma de fuego en las piernas.

La denuncia había sido radicada por la damnificada el 24 de marzo.

Intervino en esta causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa", el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos
BENEFICIO

ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos

2
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

3
Temor por la peste neumónica: ¿De qué se trata, cómo se contagia y cuán mortífera es?
ALERTA MUNDIAL

Temor por la peste neumónica: ¿De qué se trata, cómo se contagia y cuán mortífera es?

4
Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima
PREPARATE

Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima

5
Confirmaron en qué fecha terminan las clases en Buenos Aires y así quedó el calendario escolar 2026
MIRÁ

Confirmaron en qué fecha terminan las clases en Buenos Aires y así quedó el calendario escolar 2026