Detuvieron a una mujer tras el hallazgo del cadáver de una bebé en una bolsa de basura

La causa por la muerte de una bebé recién nacida encontrada dentro de una bolsa de nylon en un canasto de basura en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, sumó una detenida y nuevas medidas de prueba.

La Justicia ordenó dos allanamientos en el barrio Güemes, donde los investigadores secuestraron prendas con posibles manchas de sangre, restos biológicos y teléfonos celulares, además de concretar la detención.

El hallazgo del cadáver se produjo durante la mañana del lunes 7 de septiembre, cuando un perro sacó una bolsa del interior de un cesto de basura ubicado en las inmediaciones de Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, frente a una gomería barrial.

Así trabajó la Policía Científica en la zona del hallazgo del cadáver de la beba.

Al acercarse para revisar qué había dentro, los vecinos descubrieron el cuerpo sin vida de la recién nacida y dieron aviso a la Policía. De acuerdo con las primeras informaciones, la beba tenía entre 37 y 40 semanas de gestación, por lo que se encontraba prácticamente a término.

Tras la intervención de los efectivos y del personal de Criminalística, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia.

La pesquisa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, bajo la carátula "Juzgado de Instrucción s/ investiga muerte". El objetivo es determinar qué ocurrió con la recién nacida, establecer las circunstancias de su muerte e identificar a las personas que pudieran haber intervenido.

El cadáver de la beba fue encontrado en un cesto de basura, frente a una gomería.

Allanamientos y detención

Las principales novedades surgieron el martes, cuando efectivos de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, junto con personal policial y peritos, llevaron adelante dos procedimientos simultáneos en viviendas del mismo barrio.

Durante los operativos fueron incautadas prendas de vestir con manchas de aspecto hemático, restos biológicos cutáneos y celulares, elementos que serán analizados para establecer si guardan relación con la investigación.

Además, el Gabinete Criminalístico efectuó pruebas de luminiscencia con Bluestar, una técnica utilizada para detectar posibles rastros de sangre que no pueden observarse a simple vista.

Una mujer fue detenida en el marco de la investigación por una beba hallada muerta en la basura.

En paralelo, el bioquímico policial tomó muestras de sangre y material genético de dos mujeres mayores de edad. Los perfiles obtenidos serán sometidos a estudios de ADN y su eventual comparación podría establecer si alguna de ellas tiene una vinculación genética con la beba.

Los allanamientos terminaron además con la detención de una mujer, quien quedó incomunicada, fue alojada en la Comisaría Seccional Cuarta de Caleta Olivia y quedó a disposición de la Justicia para prestar declaración.

Así, la pesquisa aguarda los resultados de las pericias realizadas sobre los elementos secuestrados y, especialmente, de los análisis genéticos que serán clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.