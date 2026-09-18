Detuvieron a una policía por extorsionar y robar a un joven endeudado

Una sargento del Comando Radioeléctrico de Casilda fue detenida en la ciudad de Rosario junto a otros dos hombres, acusados de extorsionar, amenazar y robar a un joven de 25 años por una deuda contraída con prestamistas.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Bolivia al 100, en la zona oeste rosarina, según informaron los medios La Capital y Rosario 3.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, dos hombres se presentaron en el domicilio para exigir el pago de dinero atrasado. Los sospechosos habrían intimidado al joven con disparar contra la vivienda si no regularizaba el monto adeudado.

En el transcurso de la discusión, uno de los agresores extrajo un destornillador e intentó agredir al muchacho, intentó darle varios puntazos que no llegaron a herirlo.

Dado que el joven no tenía dinero en efectivo, los sospechosos le robaron su teléfono celular y una motocicleta marca Skua "como parte de pago".

Tras realizar la denuncia correspondiente, personal de la Unidad Regional II y del Comando Radioeléctrico desplegó un operativo para dar con los responsables.

El procedimiento los llevó hasta un pasillo ubicado en la calle Esquiú al 6100, donde los efectivos hallaron la moto robada. En el lugar fueron detenidos tres sospechosos identificados como Darío Fernando A. (53), Juan Daniel R. D. (26) y Gisela Dora R. D. (42).

Durante la intervención, los agentes constataron que la mujer intentaba ingresar a una vivienda mientras portaba un arma de fuego, por lo cual procedieron a su demora inmediata.

A la sospechosa se le incautó una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y trece cartuchos intactos, confirmándose luego su desempeño en la fuerza policial de Casilda.

Durante el operativo policial también se secuestró el destornillador utilizado por los sospechosos y se recuperó el teléfono celular robado a la víctima.