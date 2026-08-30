Detuvieron a uno de los presuntos asesinos del policía de 21 años y recuperaron la moto que le robaron

Un hombre de 33 años fue detenido, acusado de ser uno de los autores del crimen del policía Kevin Samuel Rueda, ocurrido en San Miguel de Tucuman. Se trata de Isaías Rubén Delgado, conocido como "El Rey",

En un operativo en conjunto entre la División Homicidios y la Dirección General de Investigaciones Criminales, lograron la aprehensión del implicado en las inmediaciones de su domicilio y secuestraron un teléfono celular que será peritado en las próximas horas.

Los investigadores localizaron, en un terreno baldío situado entre la calle Williams Bliss y Miguel Lillo, la moto Honda Wave blanca que pertenecía a Rueda y había sido sustraída luego del crimen. Además, en otro descampado hallaron la motocicleta en la que se transportaban los dos hombres que atacaron al policía.

La moto que era del policía fue recuperada en un operativo.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y los datos que fueron aportados por los testigos, rastrearon la ruta de escape que tuvieron los dos agresores y continúa la investigación para dar con el otro implicado.

El sospechoso, conocido como "El Rey", que fue detenido en las últimas horas quedó formalmente a disposición de la Justicia en la causa penal que está a cargo del fiscal Carlos Sale y la auxiliar de fiscal Luz Becerra.

Cómo fue el crimen del policía

El cadete de policía Kevin Samuel Rueda fue atacado a disparos por dos delincuentes que intentaron robarle la moto este sábado cerca de las 5 de la mañana en la esquina de Fortunata García y Colón, en San Miguel de Tucumán.

Kevin Rueda fue asesinado cuando le intentaron robar la moto.

Rueda fue abordado por los sospechosos, le dispararon y huyeron del lugar a bordo de la Honda Wave blanca; por los disparos, los vecinos de la zona dieron aviso al 911, pero al llegar, el policía ya había fallecido por la gravedad de las heridas.

Uno de los puntos claves en la investigación será determinar si los ladrones sabían que Rueda era policía o si había llegado a identificarse en el momento del ataque para darle profundidad a la reconstrucción del hecho.



