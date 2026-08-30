Detuvieron al cantante Callejero Fino: llevaba un arma con la numeración suprimida

El cantante Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue arrestado este fin de semana junto a otro hombre cuando viajaba en una camioneta sin patente y llevaba un arma con la numeración suprimida.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que realizaban una recorrida en Villa La Ñata, en Tigre.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que ordenó la detención de ambos y los imputó por tenencia ilegal de arma de guerra.

El arma que le secuestraron a Callejero Fino.

Cómo fue la detención

La detención se concretó cuando agentes de la Bonaerense llevaban a cabo una recorrida en la zona de Italia y la Ruta 27 y observaron una camioneta que circulaba sin los dominios colocados. Los policías frenaron el vehículo y encontraron a Alvarenga, de 31 años, al volante. En el asiento del acompañante iba otro hombre, de 27 años.

Según trascendió, ante los agentes, el cantante aseveró que se dirigía "al cumpleaños del novio de María Becerra (J Rei) en una quinta de la zona". No obstante, durante la inspección, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre.40. Tenía la numeración suprimida y fue secuestrada junto con la camioneta.

La causa quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren que dispuso que Alvarenga y el hombre que lo acompañaba queden detenidos por tenencia ilegal de arma de guerra. Se espera que sean indagados en las próximas horas.

Antecedentes

No es el primer inconveniente de Callejero Fino con la Justicia ya que cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Pasó cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

Mientras cumplía la condena, debía solicitar autorización para salir de su domicilio y poder presentarse en distintos shows. Finalmente, en agosto de 2023, el cantante anunció que había terminado de cumplir su sentencia, después de varios años bajo distintas modalidades de detención.