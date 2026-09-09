Detuvieron al hombre que atacó a una mujer trans a piedrazos

La Policía de Córdoba detuvo al hombre de 65 años acusado de agredir a piedrazos a una mujer que se encontraba en la sala de espera de un centro de salud en la ciudad de Río Tercero.

La Fiscalía a cargo del caso ordenó la medida tras procesar al imputado por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género.

La captura del agresor se concretó luego de que la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero, a cargo del fiscal Nicolás Torres, evaluara el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El violento ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hombre estaba en libertad pero sobre él pesaba una medida cautelar de restricción perimetral, la cual fue revocada tras la incorporación de nuevas pruebas a la causa.

El ataque ocurrió en la sala de espera de un centro de salud de Río Tercero. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad del lugar registraron el momento en que un hombre vestido con campera negra, pantalón marrón, gorro y anteojos ingresó al sitio y, sin interacción previa, arrojó una piedra contra la víctima, quien se encontraba sentada junto a una acompañante.

En solo segundos, el agresor huyó del lugar.

La acompañante de la víctima lo siguió hacia la calle, donde el imputado expresó dichos discriminatorios sobre la identidad de género de la persona agredida.

En un principio, la fiscalía a cargo ordenó únicamente una prohibición de acercamiento para el sospechoso. Esta resolución generó el rechazo de la víctima a través de sus redes sociales, donde manifestó su preocupación por la eficacia de las restricciones perimetrales y los botones antipánico en situaciones de violencia.

Tras brindar su testimonio a la Justicia, y la declaración de los testigos, el fiscal solicitó la detención. La fiscalía consideró que el acusado en libertad ponía en riesgo la investigación.

En las próximas horas, el imputado deberá prestar declaración indagatoria ante el fiscal de la causa.