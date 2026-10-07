Detuvieron al hombre que fue filmado por su pareja mientras la golpeaba

Un video en el que se ve a un hombre golpear a su pareja mientras le revisa el teléfono y elimina contactos de sus redes sociales se viralizó y expuso un dramático caso de violencia de género en Tapalqué. Tras la difusión de las imágenes y el avance de la investigación, Rodrigo Daniel Carrica, de 37 años, fue detenido.

Durante la grabación, la víctima le pide reiteradamente que deje de pegarle. "Ay, no me pegues, por favor", se escucha decir a la mujer mientras Carrica continúa manipulando su celular. Luego, el hombre responde con insultos y afirma que la agresión era lo que ella "merecía".

La detención fue solicitada por el fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI N° 1 de Azul, y ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1 de ese departamento judicial. Carrica quedó detenido el lunes por la tarde y quedó alojado en una comisaría de Saladillo.

De qué delitos acusan al hombre

La causa comenzó el 28 de septiembre, cuando la víctima, de 26 años, fue atendida en el Hospital Municipal de Tapalqué. Allí los profesionales constataron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.

Carrica quedó imputado por amenazas agravadas por el uso de arma en dos hechos, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género en otros dos episodios y privación ilegal de la libertad agravada, todo en concurso real.

Inicialmente, la investigación había comenzado por lesiones leves en contexto de violencia de género y se habían dispuesto restricciones de acercamiento. El acusado permaneció en libertad hasta el lunes, cuando se concretó su arresto.

El relato de la víctima

Antes de la detención, la mujer contó en una entrevista televisiva que mantuvo una relación de aproximadamente cuatro años con Carrica, con separaciones y reconciliaciones, y describió una escalada de agresiones.

"Cualquier discusión era para los golpes", afirmó. También sostuvo que el hombre la amenazaba cuando intentaba alejarse o denunciarlo. Según su relato, Carrica le decía que la iba a "cortar en pedacitos" y a comer.

Detuvieron al hombre que golpeaba a su pareja mientras le borraba contactos de sus redes en Tapalqué.

La víctima contó además que tiene un hijo de cinco años y que el menor habría presenciado episodios de violencia. Según su testimonio, Carrica rompía objetos delante del nene que le pedía que se detuviera.

La denuncia y la asistencia

Otro de los episodios relatados por la mujer está vinculado con violencia sexual. Según declaró, Carrica la obligaba a mantener relaciones sexuales después de golpearla.

Tras la denuncia, la víctima recibió asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima, profesionales de salud y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. También tuvo atención psicológica y psiquiátrica.

La mujer explicó que decidió publicar el video de la agresión en redes sociales porque necesitaba hacer pública su situación y protegerse. La difusión de las imágenes generó repercusión y coincidió con el avance de la investigación judicial.