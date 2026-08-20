Detuvieron al padre del nene que llevó 71 dosis de cocaína a un jardín de infantes en Córdoba

La investigación por el hallazgo de 71 envoltorios de cocaína en un centro de cuidado infantil de Córdoba sumó un nuevo detenido. En las últimas horas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) arrestó al padre del nene de dos años que había ingresado al establecimiento educativo con un monedero que contenía la droga.

El operativo se realizó durante la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo, en la capital provincial.

Según indicaron fuentes judiciales, los agentes secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos que fueron incorporados a la investigación. Además, durante el procedimiento también fue detenido un joven de 22 años, identificado como el padre del menor.

El acusado quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno y fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad. De este modo, tanto el padre como la madre del niño quedaron detenidos en el marco de la causa.

¿Cómo fue el hallazgo de la droga?

El caso había comenzado el martes pasado, cuando una mujer llevó a sus dos hijos, de dos y tres años, a un centro de cuidado infantil del barrio. Una de las docentes observó que el menor tenía en sus manos un monedero rosa. Al revisarlo, encontró en su interior numerosos envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca.

Ante la situación, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso al servicio de emergencias 911, además de informar a organismos vinculados con la salud y el desarrollo social. Poco después, la madre regresó al lugar para reclamar el monedero que, según afirmó, había perdido y que era "con lo que sustentaba a sus hijos menores". Las docentes se negaron a entregárselo y aguardaron la llegada de la FPA, que confirmó que se trataba de cocaína.

Un monedero rosa. Setenta dosis de cocaína adentro. Y la mano de un nene de dos años tratando de abrirlo en la alfombra de un Centro de Cuidado Infantil.



Esa es la postal que dejó el operativo en B° Ampliación Cabildo. No es una foto de una película, es lo que encontró una... https://t.co/a6OP99HiWY — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) August 19, 2026

Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó la actuación de la docente y de las fuerzas de seguridad. "Hay límites que no se negocian, y uno de ellos es la infancia", sostuvo. En esa línea, el funcionario calificó el ingreso de droga a un centro de cuidado infantil como "una alarma social gravísima". Además, remarcó: "El que exponga a un menor al narcotráfico, va preso".

Mientras avanza la investigación para determinar de dónde provenía la droga y cuál era su destino, los dos menores quedaron bajo el cuidado de su abuela. La Justicia ahora busca establecer el grado de responsabilidad de los adultos involucrados y reconstruir cómo las 71 dosis de cocaína llegaron hasta las manos del menor dentro del establecimiento educativo.