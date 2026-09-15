Detuvieron al principal sospechoso por el asesinato de Leonel Ortiz, el nene baleado durante un tiroteo

La Policía de Mendoza detuvo este martes al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el nene asesinado durante un presunto tiroteo entre bandas en el asentamiento Villa Junín, en el departamento de Las Heras. El arresto ocurrió por la mañana en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos.

Un operativo de toda la madrugada

La causa quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones, cuyo personal reunió pruebas durante la noche para establecer la identidad del sospechoso. Las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente llevaron a la Fiscalía, a cargo de Oscar Malla, a ordenar su captura antes del mediodía.

Según fuentes del caso, los agentes sostuvieron un operativo durante toda la madrugada hasta localizar al acusado, que tras la detención quedó a disposición de la Justicia. El hombre está sindicado como el presunto responsable de los disparos que provocaron la muerte del chico. El fiscal Malla trabaja ahora para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Leonel Ortiz tenía 7 años.

Cómo fue el crimen

El enfrentamiento armado ocurrió alrededor de las 21.16 del lunes, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones en un domicilio de Villa Junín. Las primeras averiguaciones indicaron que un grupo de personas habría entrado a una vivienda y efectuado una gran cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz.

El menor fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de un shock hipovolémico, por la importante pérdida de sangre. Su hermana mayor, Valeria, había contado que el chico estaba en el patio de la casa cuando se desató el tiroteo. "Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada", lamentó, en diálogo con medios locales.