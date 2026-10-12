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Lunes, 12 de octubre de 2026

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Detuvieron en Chaco al "mata mujeres" buscado por un femicidio en Brasil

Néstor Daniel Guzmán, de 40 años, fue detenido en una terminal de ómnibus. Ya había sido condenado por un femicidio. El detalle que lo delató y permitió su captura.

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La búsqueda internacional de Néstor Daniel Guzmán terminó este sábado en una terminal de ómnibus de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. El hombre, de 40 años y oriundo de Corrientes, fue detenido por un pedido de captura vinculado con un femicidio en Brasil. Medios brasileños lo apodaron el "mata mujeres" por los dos crímenes que se le atribuyen.

El arresto se concretó después de una serie de tareas de investigación y ciberpatrullaje realizadas por la Dirección General de Investigaciones Complejas y el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco. Los agentes reunieron información sobre los posibles desplazamientos del sospechoso hasta dar con él en la terminal.

Detuvieron en Chaco al "mata mujeres" buscado por un femicidio en Brasil

Guzmán había sido condenado en Brasil en 2018 por su participación en el asesinato de una mujer. Años después, su nombre volvió a quedar bajo la lupa judicial por otra causa de características similares.

El detalle que llamó la atención de los policías

La investigación comenzó con el análisis de publicaciones periodísticas brasileñas y la recopilación de datos que permitieran anticipar los posibles puntos de paso, alojamiento y transporte del hombre.

Con esa información, los efectivos desplegaron controles preventivos en distintos sectores de Sáenz Peña. Los procedimientos incluyeron hospedajes y lugares vinculados con el traslado de pasajeros, hasta que los agentes apostados en la terminal detectaron a una persona cuyo acento brasileño despertó sospechas.

Los policías compararon sus rasgos físicos con las fotografías difundidas en Brasil y encontraron coincidencias con las del hombre buscado. Luego, mediante consultas con organismos nacionales e internacionales, confirmaron su identidad y verificaron que tenía una orden de captura vigente relacionada con una investigación por femicidio.

El operativo fue coordinado entre las fuerzas policiales de Chaco y Brasil. El subjefe de la Policía chaqueña, Manuel Victoriano Silva, y el director ejecutivo del CEAC, Cristian Durand, viajaron a la ciudad para seguir el procedimiento junto con los agentes que participaron de la detención.

Quién es Néstor Daniel Guzmán, el "mata mujeres"

Guzmán es oriundo de Corrientes, aunque años atrás se había radicado en territorio brasileño. Allí recibió en 2018 una condena de seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista, según la información difundida sobre su historial judicial.

Además, las publicaciones periodísticas brasileñas lo identificaron con el apodo de "mata mujeres", en referencia a los dos femicidios que se le atribuyen. Tras el arresto, Silva lo describió como una persona peligrosa, de acuerdo con las características y el perfil criminal que, según afirmó, presentaba.

La detención en Chaco permitió poner al sospechoso a disposición de las autoridades judiciales argentinas. Sin embargo, todavía deben cumplirse los procedimientos legales para definir cómo continuará el proceso vinculado con el requerimiento de Brasil.

La Justicia analiza una eventual extradición

Después de la captura, Guzmán quedó alojado en la comisaría jurisdiccional. En las actuaciones interviene la Justicia Federal con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del juez federal subrogante Fernando Carbajal, quien impartió las directivas para avanzar con el expediente.

En paralelo, están previstas gestiones institucionales y consulares con las autoridades brasileñas para determinar los pasos legales que correspondan. Entre las posibilidades figura de extradición, que deberá tramitarse conforme a las disposiciones judiciales aplicables.

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