Detuvieron otra vez a Ezequiel Cirigliano, exjugador de River: intentó robarle el arma a un policía

El exfutbolista de River Ezequiel Cirigliano fue detenido en las últimas horas luego de intentar robarle el arma a un policía, en un episodio que ocurrió este jueves en la zona de Villa Pineral, Tres de Febrero.

Según los primeros reportes, el exjugador se acercó hasta una posta de vigilancia y allí protagonizó un forcejeo con un agente, al que intentó sacarle su arma reglamentaria. La pistola finalmente fue recuperada y Cirigliano, de 34 años, quedó arrestado por efectivos de la Comisaría 4ta de Villa Pineral, acusado de "Robo" y "Atentado a la autoridad".

No es la primera vez que Cirigliano es detenido. En 2022 había estado preso luego de intentar entrar armado a una casa y efectuar disparos. En aquella oportunidad le secuestraron un arma 9 milímetros con once balas en el cargador y una en la recámara, y lo acusaron de "tentativa de robo".

Cirigiliano ya había sido detenido en octubre de 2022.

Tras pasar dos meses en la cárcel entre agosto y octubre de 2022, fue liberado luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictaminara falta de mérito y ordenara su liberación inmediata.

Después de ese primer arresto, Cirigliano se acercó al equipo Senior de River para retomar contacto con el fútbol, y llegó a jugar junto a referentes como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro "Chori" Domínguez. En 2024 intentó volver al profesionalismo sumándose al Stallion Laguna, de la primera división de Filipinas, donde disputó 11 partidos hasta quedar libre en agosto de ese año, sin volver a jugar profesionalmente desde entonces.

La carrera de Ezequiel Cirigliano

Cirigliano debutó en la Primera de River el 11 de abril de 2010, con apenas 18 años, ante Atlético Tucumán. Logró continuidad recién en la B Nacional 2011, bajo la dirección de Matías Almeyda, llegando incluso a portar la cinta de capitán en un partido.

En julio de 2013 fue cedido por un año al Hellas Verona de Italia, donde jugó trece partidos antes de volver a River, club en el que sumó solo dos encuentros más. Su ciclo se cerró cuando Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta, tras rechazar el mediocampista participar de la pretemporada en Miami.

Después pasó por el FC Dallas de Estados Unidos (a préstamo en 2015, ocho partidos), Tigre (seis partidos), y tuvo pasos breves por Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Zacatepec (México) y San Luis de Quillota (segunda división de Chile). En julio de 2022 quedó libre del Cynthialbalonga Calcio, de la cuarta categoría italiana.