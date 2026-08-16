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Domingo, 16 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

Devastador: un bebé murió atragantado con pedazos de carne que había cenado

El trágico hecho ocurrió en Santiago del Estero. La víctima, de 1 año y 3 meses, sufrió una broncoaspiración provocada por la ingesta de alimentos.

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Un trágico episodio conmocionó al barrio Palermo, en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, en donde un bebé de 1 año y 3 meses  murió atragantando con pedazos de carne que había cenado.

El dramático episodio ocurrió el viernes, cuando el pequeño se encontraba cenando junto a sus familiares y sufrió una broncoaspiración provocada por la ingesta de alimentos.

De acuerdo con el informe policial, el bebé se habría atragantado con restos de carne y, poco después, dejó de reaccionar, por lo cual su mamá, de 45 años, lo llevó de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB).

El bebé había sido trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda.
El bebé había sido trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda.

Allí, los profesionales le brindaron las primeras atenciones, pero por la gravedad del cuadro los médicos resolvieron trasladarlo al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI).

Los efectivos policiales desplegaron un operativo especial de tránsito que permitió despejar el camino hacia el centro pediátrico, trayecto que se completó en unos 8 minutos, informa Diario Panorama.

Una vez en el CEPSI, el bebé fue ingresado directamente a la sala de terapia intensiva, en estado cianótico e hipotónico, pero pese a las distintas maniobras de asistencia con el objetivo de reanimarlo el pequeño falleció.

Autopsia y testimonios

A partir del deceso, tomó intervención la Justicia para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

El médico de Policía solicitó que se practicara una autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

El fiscal ordenó que el cuerpo fuera llevado a la Morgue Judicial y dispuso que los familiares del bebé fueran indagados.

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