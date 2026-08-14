Día 3 del juicio a Pity Álvarez: llegada del músico y expectativas por declaración clave

El cantante Cristian "Pity" Álvarez llegó pasadas las 10:30 a los tribunales porteños para presenciar la tercera jornada del juicio por homicidio que se le sigue por la muerte de Cristian Díaz, ocurrida en julio de 2018.

El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Nuevos testimonios clave en la audiencia judicial

Durante la audiencia de este viernes está previsto el testimonio de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima y presencial del hecho, quien intentó separar la discusión previa al desenlace fatal.

La fiscalía acusa al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el delito de homicidio simple, cometido tras efectuar cuatro disparos en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Además de Stiempcich, fueron citados a declarar seis vecinos de la zona: Iliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano, cuyos aportes resultan centrales para reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos la madrugada del 12 de julio.

Incidentes y revelaciones durante el debate oral

La jornada previa contó con los testimonios de Agustina Ibernoz, ex pareja del acusado; Verónica Román, madre de la hija de la víctima; y el taxista Alejandro Marcelo Pedroso.

Durante las declaraciones, el tribunal le solicitó al imputado que se retirara los anteojos de sol y un guante que llevaba puesto en una de sus manos.

A lo largo del proceso, el estado del músico llamó la atención de las autoridades presentes en la sala de audiencias.

En tanto, en parte de la sesión anterior, la prensa apostada en el lugar constató que Cristian "Pity" Álvarez se quedó dormido, lo que obligó al personal del juzgado a despertarlo para continuar con el trámite de la causa penal.