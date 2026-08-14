Día del Niño y maltrato infantil: 6 de cada 10 menores crecen bajo prácticas violentas

UNICEF sostiene que 6 de cada 10 menores en el país crecen bajo prácticas violentas, entre ellas gritos, humillaciones y castigos físicos.

En esta línea, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires presentó, para el Día del Niño, la campaña "El mejor regalo es que me trates bien", una iniciativa que promueve la crianza sin violencia y pone el foco en el maltrato infantil como problema urgente dentro de los hogares.

Detrás de la consigna hay una intención clara: correr el eje de los regalos materiales y poner sobre la mesa lo que realmente necesitan las infancias para desarrollarse: afecto, escucha, respeto y protección.

Las cifras de la violencia

Las cifras del propio Ministerio Público Tutelar respaldan la urgencia de la campaña: durante el primer semestre de 2026 se registraron 5.513 nuevas consultas en las Oficinas de Atención barriales y en la línea telefónica y de WhatsApp destinada a niñas, niños y adolescentes.

Del total, un 9,8 % correspondió a situaciones que afectan la dignidad e integridad de las infancias: violencia familiar (6,2 %), violencia entre pares (1,3 %), abuso sexual contra las infancias (0,9 %), maltrato (0,9 %) y violencia de género (0,5 %).

Adultos y adultas hicieron el 93,2 % de esas consultas, mientras que un 3,6 % partió de las propias niñas, niños y adolescentes y un 3,2 % llegó de usuarios de servicios de salud mental. Los que consultaron, 7 de cada 10 fueron mujeres y 3 de cada 10, varones.

La propuesta integra el proyecto BA Ciudad Pionera INSPIRE, una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas que tiene por objetivo implementar acciones concretas para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Se suma también a empresas, cámaras y entidades bancarias en una articulación público-privada que busca instalar el buen trato como eje central de la crianza

"En este día, queremos poner en el centro aquello que verdaderamente necesitan las niñas y los niños para crecer y desarrollarse plenamente: afecto, escucha, respeto, protección y una vida libre de violencia. Esta campaña nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y hábitos de crianza. Porque sabemos que la violencia y el maltrato pueden tener consecuencias severas en su desarrollo y en su salud mental", expresó la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley.

"Por eso, prevenir y erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es un compromiso que nos involucra a todos, cada día, en cada palabra, en cada gesto y en cada una de nuestras acciones", agregó.

Por su parte, la Directora de Investigación y Cooperación Internacional del organismo, Victoria Costoya, aportó otra mirada: "Como Ciudad Pionera de INSPIRE, promovemos esta campaña que busca visibilizar e identificar distintas formas de violencia que padecen a diario niñas, niños y adolescentes. Esto requiere un compromiso colectivo, donde tanto los actores públicos como privados trabajemos juntos con un norte común, que es prevenir y erradicar la violencia. Este tipo de alianzas son justamente las que ayudan a sumar y comprometer a toda la sociedad".

INSPIRE nació dentro de la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, con la participación de diez agencias internacionales que reúnen siete estrategias basadas en evidencia para reducir la violencia contra la niñez y la adolescencia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió como Ciudad Pionera en enero de 2022 y, desde entonces, alinea sus políticas con esa iniciativa global.

La iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto BA Ciudad Pionera INSPIRE, promueve el compromiso de poner fin a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, mediante una acción de articulación público-privada con empresas, cámaras y entidades bancarias.

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