Dictan 8 años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente de 15 años

La Justicia condenó a José Nieto a ocho años de prisión por la muerte de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años asesinada por dos dogos que eran propiedad del imputado.

El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba y la sentencia fue dada a conocer por los jueces José Pueyrredón, Mario Capdevila y Gustavo Ispani.

Tras llegar al juicio imputado de homicidio simple con dolo eventual, el acusado recibió la sentencia a prisión efectiva.

La fiscal Milagros Gorcas había pedido nueve años de prisión para Nieto, al considerar que, a sabiendas del peligro que representaban sus perros, no tomó las medidas necesarias.

Por su parte, la querella representada por el abogado Carlos Nayi, había solicitado 12 años de prisión.

La palabra del sentenciado

En sus últimas palabras antes de la condena, Nieto le pidió disculpas a la familia de Trinidad y lanzó: "Lo que pasó ese día fue una pérdida terrible".

"No quise que pasara esto, mi familia pasó por muchas cosas. Soy parco, pero tengo sentimientos", expresó.











