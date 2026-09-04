Dictan prisión preventiva para los dos acusados por el femicidio de Mailén Antonich

El Juzgado de Garantías N.° 1 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva para Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, acusados por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada a comienzos de agosto en la zona de Punta Cantera.

Ambos están imputados por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.

La medida fue solicitada mientras el fiscal Carlos Russo completa las pruebas pendientes de la investigación. Una vez finalizada esa etapa, la Fiscalía deberá avanzar con el pedido de elevación del expediente a juicio.

Según la hipótesis fiscal, los dos acusados participaron de una misma secuencia de agresiones contra Antonich. La investigación ubicó a la víctima en el predio del Balneario N.° 0, en el sector de SeaView y Punta Cantera, la tarde del 31 de julio.

La supuesta entrevista laboral y el crimen

De acuerdo con la acusación, Antonich llegó al lugar después de aceptar una propuesta para asistir a una supuesta entrevista laboral. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso a las 17.10. Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores incorporaron filmaciones privadas y municipales, pericias telefónicas, rastros biológicos, testimonios y estudios forenses.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la joven fue reducida y atada de manos y pies. La autopsia estableció que sufrió golpes y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y que murió como consecuencia de una hemorragia masiva provocada por una lesión de arma blanca en el cuello.

Russo afirmó que los elementos reunidos permiten sostener que Antonich permaneció con vida durante varias horas. El fiscal señaló que tenía numerosas heridas y que fue hallada con las manos atadas, por lo que consideró que atravesó un período de gran sufrimiento antes de morir.

Los estudios forenses también detectaron una luxación cervical, lesiones defensivas en las manos y presencia de monóxido de carbono en sangre. Para los investigadores, este último dato indica que la joven estuvo expuesta a humo o combustión cuando todavía estaba con vida.

Las pruebas contra los acusados

El cuerpo fue hallado detrás de un contenedor, parcialmente enterrado, semidesnudo y envuelto en una frazada, con las manos y los pies atados. En el lugar, los peritos secuestraron cables y sogas que consideraron compatibles con los elementos utilizados para inmovilizarla.

Dentro de la cabaña que ocupaban los acusados se encontraron manchas de sangre. Los análisis realizados sobre prendas secuestradas a ambos detenidos detectaron sangre humana tanto en la ropa como en la frazada que envolvía el cuerpo.

A Bartolomé Díaz le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, que quedó incorporado a las pericias.

Aquino, en tanto, recibió atención médica el 1 de agosto por cortes en el rostro, el cuello y las piernas, además de otras lesiones. La Fiscalía considera que algunas podrían ser compatibles con maniobras defensivas de la víctima.

Bartolomé Díaz tenía excoriaciones lineales en la espalda que los peritos asociaron con marcas de uñas.

Uno de los elementos que reforzó la acusación fue el hallazgo de la tarjeta SIM del teléfono de Antonich en el bolsillo interno de una campera secuestrada a Aquino.

Además, los investigadores encontraron un chip con el que el acusado se había comunicado con la joven. El análisis de las comunicaciones estableció que el 31 de julio, a las 15.31, hubo una llamada desde una línea atribuida a Aquino hacia el teléfono de la víctima.

Las pesquisas también incorporaron conversaciones recuperadas de Facebook Messenger y testimonios sobre un vínculo previo entre Aquino y Antonich. Según Russo, el acusado habría mantenido una conducta insistente hacia la joven desde marzo de este año.







