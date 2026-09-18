Dictaron prisión preventiva para el comerciante que asesinó a un ladrón menor de edad

La Justicia dictó la prisión preventiva para Ulises Cristiano, el comerciante de 36 años que asesinó a disparos a un adolescente que intentó robarle la camioneta en la puerta de su local.

Las autoridades confirmaron la medida este viernes por la tarde contra el hombre que está acusado del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, luego del pedido de la fiscal Costanza Mandagarán.

El comerciante asesinó a un adolescente de 16 años que le quería robar la camioneta.

El abogado del comerciante había solicitado la excarcelación de su cliente al considerar que había actuado en legítima defensa, y en las últimas horas, detalló que continuará cumpliendo el arresto domiciliario a pesar de la decisión que tome la justicia.

La jueza Rosa Frende argumentó que la decisión de rechazar el pedido de libertad se debe a que "no surge demostrado con certeza absoluta" la existencia causal de la legítima defensa que solicitó el letrado defensor.

Uno de los puntos que se está investigando para determinar si hubo o no exceso en la legítima defensa es el llamado que realizó el comerciante al 911 después de efectuar los disparos.

Cómo fue el llamado al 911

El comerciante expresó: "Seis flaquitos me quisieron robar y los reventé a tiros. Cayó uno, mandame un patrullero y ambulancia", cuando se comunicó con el servicio de emergencias durante la madrugada del 16 de agosto.

Durante la comunicación telefónica, el imputado no pudo especificar si las seis personas que intentaron robarle se encontraban armadas y aclaró que, apenas los vio, salió disparando. La víctima fue identificada como Sebastián Nazareno García.

"Cayó uno, acá hay uno caído en el pasto y están las tres bicicletas tiradas acá", aseguró el dueño de la química que se encuentra ubicada en la intersección de las calles Saavedra y Champagnat.



