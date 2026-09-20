Hallaron muerta a una mujer con cáncer y la autopsia reveló un escabroso femicidio: la familia acusó a la pareja

Una mujer de 43 años fue encontrada muerta al lado de su cama en una casa de la localidad bonaerense de Moreno y, en un primer momento, todo parecía un deceso vinculado con el cáncer de colon que padecía, pero finalmente la autopsia reveló que fue asesinada.

El caso ocurrió en una casa de la calle Italia al 900, cuando Lucas Matías Nittioli, de 35 años, llamó al 911 y aseguró que se había despertado y encontrado muerta a su pareja Karina Villarruel.

Los primeros agentes que llegaron al lugar no detectaron signos evidentes de violencia, y el médico forense y especialistas de la Policía Científica tampoco encontraron anomalías en la escena, por lo cual el fiscal Martín Borgnia, de la UFI N° 4 de Moreno, ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia.

Sin embargo, el caso dio un giro estremecedor cuando el estudio determinó que Villarruel había sufrido una "insuficiencia respiratoria secundaria por asfixia mecánica producto de un mecanismo de compresión extrínseca", informó Primer Plano Online.

Tras la información de que Villarruel había sido ahorcada, el fiscal ordenó avanzar sobre la hipótesis de un homicidio y convocó a Nittioli a una dependencia policial para realizarle un examen médico.

El análisis encontró lesiones en ambos antebrazos del hombre, compatibles con rasguños. Esas marcas fueron luego cotejadas con el material genético obtenido de las uñas de Villarruel.

Poco después, los resultados permitieron establecer que las lesiones eran compatibles con marcas defensivas provocadas por la mujer durante un presunto ataque.

Nittioli quedó detenido acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo de pareja, por alevosía y por haber mediado violencia de género, una calificación contempla una pena de prisión perpetua.

El hombre fue detenido acusado de haber asesinado a su pareja con cáncer.

Por lo pronto, la policía recabó información en la zona del hecho, hablando con vecinos para asesorarse con respecto a qué tipo de relación que la mujer mantenía con su pareja, si era normal escuchar discusiones o enterarse de situaciones de connotaciones violentas.

También se espera la declaración del acusado: fuentes cercanas a la causa sospechan que posiblemente el hombre utilice como coartada haber actuado de manera extrema para que su esposa "dejara de sufrir".

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4 de Moreno, mientras la Justicia avanza para reconstruir cómo ocurrió el ataque dentro de la casa y determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Villarruel.

" Hubo hechos de violencia "



La familia de Villarruel apuntó conta su pareja y aseguró que "hubo episodios de violencia" en la pareja, que ellos se enteraron "hace poco" y que la víctima "no se animó a hacer denuncias".

Además, aseguraron a TN que Nittiolli le impedía a Villarruel "ver a sus hijos" de 11 y 19 años, y que "le había sacado el celular". Y denunciaron: "La aisló completamente".