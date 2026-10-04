Discutió con el repartidor por su pedido y cuando llegó lo apuñaló en el abdomen: "Hay lesión de órgano interno"

Un repartidor de encomiendas de una reconocida plataforma fue apuñalado por el destinatario del pedido cuando llegó al punto de entrega.

El hecho ocurrió el sábado en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, luego de que ambos mantuvieran una discusión por motivos que se tratan de establecer.

La víctima sufrió graves heridas y se encuentra internada. El autor del hecho ya fue identificado y se aguarda la orden de la fiscalía para su detención.

El grave hecho de violencia conmocionó a la comunidad local, cuando el repartidor fue apuñalado en la calle Alem al 400. El ataque ocurrió en medio de una acalorada discusión entre el trabajador y un hombre, en el lugar donde la víctima debía entregar una encomienda.

Según confirmó el comisario de la Comisaría 32°, el altercado verbal escaló rápidamente hasta que el agresor atacó al repartidor con un arma blanca, causándole heridas de consideración.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Cipolletti, y de allí a un sanatorio de Neuquén. El trabajador permanece con "pronóstico reservado", informaron, y aclararon que su situación se encuentra en un punto intermedio: ni tan grave ni fuera de peligro, por lo cual continúa bajo constante observación médica.

"El paciente entró estable, con una lesión de herida arma blanca en el abdomen y fue derivado por ART al Policlínico Neuquén. Es paciente quirúrgico por lesión de órgano interno", indicó el parte médico publicado por LM Cipolletti.

"El estado es reservado por la lesión que tuvo. Habrá que esperar cómo sale del quirófano. Hasta su resolución no tendremos mayores certezas", agregó el documento emitido por el nosocomio.

La Policía ya identificó al atacante.

Respecto a la situación procesal, las autoridades confirmaron que hasta el momento no hay detenidos, aunque el presunto agresor ya se encuentra completamente individualizado por la policía y se aguardan novedades sobre su aprehensión en las próximas horas.

La fiscal Jéssica Montenegro trabaja en el caso. "Hay medidas en marcha para determinar las circunstancias en la que sucedió y avanzar en la investigación", informaron desde el Ministerio Público.