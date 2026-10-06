Discutió con su tío, le disparó en la pierna e intentó escapar: quedó detenido

Un joven de 25 años fue detenido este lunes por la noche al ser acusado de haberle disparado en la pierna a su tío luego de una discusión que tuvieron ambos. A pesar del disparo, la víctima permanece fuera de peligro.

La aprehensión del agresor, identificado como Axel Cayulef, ocurrió minutos antes de las 22 en la intersección de Salinas Chicas y Gregorio Laferrere, ubicada en el barrio Villa Harding Green de la ciudad de Bahía Blanca.

El caso se dio a conocer cerca de las 20:40 cuando un hombre de 28 años, identificado como Julián Ricardo Echarri, ingresó por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna con una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

Los allegados a la víctima aseguraron que Echarri se encontraba en su domicilio cuando llegó su sobrino, con quien tuvo una discusión por motivos que aún se encuentran en investigación y culminó con la detonación.

Efectivos de la Subcomisaría Harding Green realizaron un operativo cerrojo para detener al acusado.

Tras el ataque, el agresor escapó del lugar de los hechos, pero fue detenido aproximadamente una hora más tarde luego de un operativo cerrojo efectuado por personal de la Subcomisaría Harding Green y del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta.

Los investigadores continúan con las investigaciones correspondientes para determinar en qué circunstancia se produjo la pelea y el posterior disparo, localizar y secuestrar el arma que habría utilizado el joven contra su tío.

El antecedente que complica la situación del agresor

El hombre acusado de dispararle a su tío este lunes por la noche había sido detenido e imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego después de robarle la moto a un repartidor de delivery en 2024.

Axel Cayulef, que en ese momento tenía 23 años, habría actuado junto con otra persona adulta y un menor de edad en el asalto que se produjo el 14 de noviembre de 2024, según informaron medios locales.

Uno de los integrantes de la banda bajó de un Chevrolet Corsa, que se encontraba detenido en la vía pública, encapuchado y armado con un revólver corto, y le sustrajeron la moto Honda CG Titán que conducía el repartidor.



