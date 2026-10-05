Discutió con un joven, al día siguiente lo encontró en la calle y lo atropelló: impactantes imágenes del ataque

Un joven de 27 años se encuentra internado en terapia intensiva y en grave estado tras ser atropellado por un hombre con el que había tenido una discusión la noche anterior.

La víctima fue identificada como Román Valdéz, vecino del barrio Villa Galicia, ubicado al sur del Gran Buenos Aires. El domingo por la mañana se desplazaba en bicicleta por la calle Dinamarca cuando un Renault Clío negro lo embistió desde atrás.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la cuadra. Las imágenes permitieron reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación del conductor, que permanece prófugo.

Según la investigación, detrás del volante se encontraba el mismo hombre con quien Valdéz había protagonizado una fuerte discusión horas antes.

El conflicto había ocurrido durante la noche del sábado. Ambos se encontraron en la calle y, además del intercambio de palabras, se habrían amenazado, aunque finalmente cada uno se retiró del lugar.

Segundos previos al ataque del conductor del auto al vecino que se desplazaba en bicicleta (Captura video).

La situación tuvo un nuevo capítulo al día siguiente, cuando el conductor habría reconocido a Valdéz mientras circulaba en bicicleta. De acuerdo con la reconstrucción del caso, aceleró y lo embistió de manera intencional antes de escapar.

Tras el impacto, Valdéz fue llevado de urgencia al Hospital Gandulfo. El joven permanece en terapia intensiva y en coma, mientras la Justicia busca al sospechoso, acusado de tentativa de homicidio.

Video: así fue atropellado el joven de 27 años





El conductor fue identificado y permanece prófugo

La cámara de seguridad permitió establecer que Valdéz circulaba en bicicleta cuando fue embestido por un Renault Clío que escapó del lugar. Con el avance de la investigación, se identificó al conductor como Nicolás Emanuel Godoy, alias "Juniors".

Según la reconstrucción del caso, Godoy habría estado con la víctima antes del episodio y ambos tuvieron una discusión por motivos que todavía son investigados.

Luego, al encontrarse nuevamente con Valdéz, aceleró y lo embistió.

La víctima fue operada y sigue internada

Tras el impacto, Valdéz fue trasladado al Hospital Gandulfo y debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente permanece internado en terapia intensiva, mientras continúa bajo atención médica.

La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el episodio y cuál fue el motivo de la agresión. La causa fue recaratulada como tentativa de homicidio y el sospechoso sigue prófugo.