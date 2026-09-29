Dos adolescentes encontraron asesinada a su mamá: heridas de arma blanca y golpe en la cabeza

Un conmocionante crimen se investiga en la ciudad de Rosario tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Natalia Andrea Giménez, una mujer de 35 años que fue encontrada por sus dos hijos adolescentes el domingo por la tarde. El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la avenida Grandoli al 3800.

Ante la escena, los jóvenes salieron a pedir auxilio a una vecina y a su padre, de quien la víctima se encontraba separada. El hombre se presentó rápidamente en el domicilio. Al momento de ser localizada, la víctima yacía boca abajo en el sector de la cocina.

La autopsia y los detalles de la escena del crimen





Los análisis forenses practicados en el Instituto Médico Legal de Rosario establecieron que Giménez murió como consecuencia de un traumatismo cráneo-facial y cervical con múltiples heridas de arma blanca.

Asimismo, los peritajes iniciales determinaron que la data del deceso se situaba entre 15 y 2 horas antes de que se descubriera el cadáver.

Durante las inspecciones en la finca, los peritos técnicos constataron que no había un desorden generalizado en las dependencias y que la puerta de ingreso no fue forzada.

La mujer fue asesinada en el interior de su casa en Rosario.

En el lugar no se localizaron vainas servidas, a pesar de que algunos testigos de la zona afirmaron haber escuchado detonaciones durante las horas previas.

En tanto, los investigadores confirmaron el faltante del teléfono celular de Giménez y del manojo de llaves de la vivienda, elementos que habrían sido sustraídos por el agresor antes de darse a la fuga.

Protocolo de femicidio y líneas de investigación





La causa se encuentra a cargo de la fiscal Paula Barros, quien ordenó la intervención de la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones.

Las autoridades activaron de inmediato el protocolo de femicidio, encomendando el relevamiento de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector para reconstruir los movimientos registrados en las inmediaciones.

No obstante, desde la Fiscalía aclararon que esa no es la única hipótesis bajo análisis. Entre las alternativas abiertas, los detectives intentan precisar si la mujer había recibido amenazas ligadas a una deuda económica en los días previos a su asesinato, línea sobre la cual aún no se cuentan con datos firmes.