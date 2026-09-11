Dos ataques armados en menos de una hora: matan a un joven de 19 años y balearon a un hombre

Un joven de 19 años murió y otro hombre quedó gravemente herido tras dos ataques a tiros ocurridos con poco más de una hora de diferencia en General Roca, Río Negro. La Policía y la Justicia investigan si los hechos están relacionados.

El primer episodio ocurrió cerca de las 23 horas del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Rivadavia, en barrio Nuevo. Los vecinos escucharon varias detonaciones y llamaron a la Policía para alertar sobre lo que estaba pasando.

El ataque a tiros contra el joven de 19 años

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron dentro de la propiedad a un adolescente de 19 años con una herida de arma de fuego en el torso. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Francisco López Lima, pero murió como consecuencia de las lesiones.

Según las primeras averiguaciones, dos hombres que circulaban en una moto de 110 centímetros cúbicos pasaron frente a la vivienda y efectuaron alrededor de diez disparos. Los investigadores sospechan que durante el ataque se utilizó un arma calibre 9 milímetros.

La secuencia habría continuado poco después, cuando otros dos hombres que se desplazaban a pie también habrían disparado contra la misma propiedad. La Policía realizó las primeras pericias y comenzó a trabajar para identificar a quienes participaron en el ataque.

Una hora después, otro hombre fue baleado





Poco más de una hora después del homicidio, otro ataque armado ocurrió en inmediaciones de Colón y Don Bosco. De acuerdo con las primeras informaciones, un hombre vestido de negro que circulaba en una motocicleta habría disparado contra otra persona y escapó por la calle Colón en dirección al este.

Los policías encontraron a la víctima sobre Don Bosco al 2900, con un fuerte sangrado en la cabeza y sin responder a los estímulos. Personal del Siarme lo asistió y lo trasladó de urgencia al Hospital Francisco López Lima debido a la gravedad de las heridas.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir ambos episodios, identificar a los responsables y determinar si existe una conexión entre los ataques.

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