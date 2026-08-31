Dos detenidos por el crimen del aspirante a policía al que le dispararon por una moto

Kevin Samuel Rueda, de 21 años, fue asesinado a balazos por delincuentes que intentaron robarle su moto. Tras una serie de operativos, la policía detuvo a dos sospechosos con frondosos antecedentes penales. El jefe de la fuerza provincial lanzó una fuerte declaración sobre los implicados.

La causa por el homicidio del aspirante a policía asesinado en la provincia de Tucumán, registró avances clave en las últimas horas con la detención de dos sospechosos.

Las autoridades confirmaron que ambos cuentan con antecedentes delictivos y que uno de ellos debía encontrarse cumpliendo arresto domiciliario al momento del crimen. Isaías Rubén Delgado, contaba con una gran cantidad de antecedentes delictivos que habían comenzado desde su adolescencia y por los que cumplió 10 meses de prisión efectiva.

El violento episodio ocurrió en la intersección de las calles Fortunata García y Colón, donde los atacantes interceptaron a la víctima con la intención de robarle su rodado.

En medio del forcejeo, le efectuaron disparos de arma de fuego y huyeron a bordo de la moto, dejando al joven gravemente herido sobre el asfalto.

Otro dato importante es que el joven llevaba el uniforme de gala debajo de otras prendas, porque debía participar del desfile. Por eso, una de las hipótesis de los investigadores es que, quizás, los atacantes no se dieron cuenta de que se trataba de un integrante de la fuerza.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, constataron que Rueda ya se encontraba sin vida.

Kevin Rueda tenía 21 años, era oriundo de la ciudad tucumana de Bella Vista y estudiaba para ser suboficial de policía.

Horas después del homicidio, la Policía realizó un rastrillaje en un sector descampado cercano al Canal Sur y encontró la moto que le habían robado a la víctima.

La Honda Wave blanca y negra estaba escondida entre una plantación de caña de azúcar, a unos 40 metros de un camino de tierra, en la zona de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo.

Captura en zona rural y duras críticas de la cúpula policial

Entre los aprehendidos se encuentra el sospechoso apodado "Cucú", quien intentó evadir el operativo policial y buscó esconderse en una zona rural y de monte, donde finalmente fue localizado y reducido por los efectivos.

Tras concretarse las aprehensiones, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, apuntó con dureza contra el perfil de los sospechosos en declaraciones al medio local Los Primeros: "No se pueden reinsertar a la sociedad, son inservibles para esta sociedad porque vienen de un ambiente delictivo, vienen de una familia de delincuentes".

Se espera que en las próximas horas ambos acusados sean trasladados al complejo penitenciario de Benjamín Paz, mientras la investigación judicial continúa su curso para determinar la participación de otros posibles involucrados y esclarecer los detalles precisos del ataque.