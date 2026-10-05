Impactantes casos policiales que conmocionaron a Mendoza hoy

-Personal de la Policía de Mendoza detuvo a dos hombres. Fue tras un robo ocurrido en Rivadavia y recuperó los elementos que habían sido sustraídos. El procedimiento se inició cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje fueron desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) hacia un sector ubicado detrás del cementerio departamental. La alerta indicaba que dos personas habían cometido un robo y escapaban a pie por un descampado. Con las características aportadas, los policías desplegaron un patrullaje por la zona comprendida entre las calles Urquiza y Mariano Gómez. Durante el recorrido lograron visualizar a dos hombres que coincidían con la descripción y procedieron a su aprehensión. En el procedimiento fueron recuperados dos rollos de nailon que habían sido sustraídos momentos antes. Los elementos quedaron secuestrados y los dos aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia.

-Murió Rafael "Golondrina" Ruiz. Fue un referente del folklore mendocino. También había sido director de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Poeta, músico, escritor, investigador y hombre profundamente ligado a las tradiciones, Golondrina Ruiz fue una de las figuras más representativas de la identidad cultural de esta provincia. Tenía 78 años.

-Murió el conductor de una moto en Maipú. La víctima fatal tenía 21 años y estaba estrenando su movilidad cero kilómetro. Fue identificado como Nahuel Maximiliano Vera Roldán, y se informó que su deceso se produjo en el acto. El hecho tuvo lugar luego de chocar contra un bloque de hormigón que separa ambas manos de la calle Paso.

-Hombre de 65 años murió cuando ingresaba a su domicilio en el departamento Las Heras. Llegaba de trabajar y el hecho sucedió apenas ingresó a la propiedad ubicada en calle Viamonte del barrio Santa Rosa. Vecinos y familiares de Daniel Alfonso Cinquemani lo asistieron pero no había nada por hacer. Llamaron al 911 y los médicos anticiparon que podía deberse a una descompensación que lo hizo caer por las escaleras y al golpearse fue que dejó de existir.

-Crimen en San Rafael. Encontraron a un hombre de 33 años atado de pies y manos. Al notar la ausencia en un lapso de dos días, un amigo fue hasta su casa. Encontró la puerta entreabierta y el cuerpo sin vida. Llamó al 911 y a los pocos minutos se hicieron presente personal de policías, bomberos y médicos del servicio coordinado de emergencia. El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada sobre calle El Monte, a unos dos kilómetros al norte de la Ruta Nacional 146 El caso quedó en manos de Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Incendio dejó un hombre herido de gravedad. Fue trasladado en helicóptero hasta el hospital Luis Lagomaggiore donde ingresó con heridas de consideración. El hecho tuvo lugar en su domicilio ubicado en la zona este provincial, en ruta provincial 50 y carril Thames en el departamento San Martín.

-Choque en cadena. Esta mañana intervinieron tres autos y dos motos en el Acceso Sur. Sucedió en la mano hacia la capital a la altura de carril Sarmiento en el departamento Godoy Cruz. Hubo heridos y se registraron demoras en el tráfico.

-Mujer quedó detenida la mañana de este lunes. Es porque generaba disturbios en pleno centro. Al momento de abordarla se había parado delante de dos vehículos en Avenida San Martín y Godoy Cruz. Testigos indicaron que de repente se paraba en medio de calle y obligaba a los conductores a clavar los frenos. Ante el riesgo de incidentes viales, fue que procedieron a denunciarla al 911.

-7 kilos de cocaína encontraron en un auto particular que iba desde Mendoza a San Juan. Fue detectado por un perro de la policía especializado en encontrar estupefacientes. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 3379 de ruta nacional 40. El can emitió el alerta al olfatear los asientos traseros de la unidad. Allí los gendarmes detectaron siete paquetes rectangulares. Los efectivos procedieron a abrir los denominados ladrillos y constataron que contenían 7 kilos 498 gramos de cocaína. Ambos masculinos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia federal.

-Bajó el agua en el dique Potrerillos y dejó al descubierto una imagen de la Virgen. En su momento había sido colocada por buzos y permanecía sumergida en el embalse. Debido al bajo nivel del agua, ahora puede ser observada desde las embarcaciones que navegan por la zona.

-Siguen denunciando imprudencia al volante en zona de Cordillera. El chofer de un camión sobrepasó a otro en plena curva y obligó a una camioneta a salir de la calzada. El episodio ocurrió a la salida de Uspallata. Los dos vehículos de carga transportaban contenedores y la maniobra se produjo en un sector con doble línea amarilla.

-Más casos de violencia en el fútbol local. Un jugador de nombre Luciano Giménez noqueó a un árbitro. En medio del partido cuando fue expulsado el deportista descargó su furia contra la autoridad. Sucedió mientras se disputaba la fecha entre el Sportivo Ballofet y Sportivo Pedal Club, correspondiente a la octava fecha del torneo de reserva de la Liga Sanrafaelina de Fútbol. El árbitro llamado Pablo Sosa fue ingresado a un centro de salud donde se le diagnosticó desmayo con pérdida de conocimiento.

-Incidente vial en San Martín. Auto y camioneta chocaron en la esquina de calles Félix Bogado y Pedro Conde. Impactaron Fiat Uno y camioneta Amarok. El conductor del auto circulaba con licencia vencida, sin tarjeta verde, sin seguro y sin RTO. Viajaban hombre de 41 años y acompañante y ambos terminaron con el auto arriba de la vereda. Tuvieron que recibir asistencia médica por lesiones. El conductor de la Amarok es un joven de 24 años, tenía los papeles en regla, pero el test le dio positivo con 0.4 gramos de alcohol en sangre.

-Hay temporal de nieve intenso en zona de Cordillera. Por este motivo está clausurado el Paso Hacia Chile. El sistema integrado Cristo Redentor estará inhabilitado hasta nuevo aviso. El Paso Pehuenche ubicado en Malargüe sigue cerrado por nevadas desde el 15 de julio y también hasta nuevo aviso.