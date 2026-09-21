Dos hermanos sicarios y un prestamista balearon la vivienda de un hombre que no podía pagar una deuda

Dos hermanos sicarios y un prestamista balearon el frente de la vivienda de un hombre que no podía pagar una deuda con intereses usuarios. El suceso se registró el fin de semana en el noroeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron a los sospechosos.

Voceros judiciales revelaron que los apresados son dos hermanos, de 43 y de 37 años, y un individuo, de 34, que les prestaba dinero a los vecinos de la zona.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el sábado cuando los sujetos, que se movilizaban a bordo de un Suzuki Swift negro, con el dominio finalizado en 364, arribaron a una finca situada en el cruce de Estrada y Estanislao Zeballos, en la denominada Villa Lanzone, donde reside la víctima del dramático hecho.

La agresión a disparos





Trascendió que los malvivientes agredieron a tiros el frente de ese domicilio y, de inmediato, fugaron rápidamente en el vehículo.

Minutos más tarde, los marginales fueron interceptados en la esquina de 7 y calle B por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) local, quienes vigilaban las calles del barrio.

Disparo intimidatorio





Uno de los sicarios bajó armado del coche y, por tal motivo, uno de los policías lo redujo, tras efectuar un disparo intimidatorio al suelo. En tanto el prestamista se colocó bajo abajo en el piso, mientras que el tercero de los agresores resultó capturado luego de esconderse en una vivienda de la calle 7.

Ante la situación, los miembros del Comando Patrulla (C.P.) llegaron al lugar y entonces habitantes del vecindario los atacaron a pedradas.

A los aprehendidos se les incautó una pistola Browning Hi Power nueve milímetros con la numeración limada.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que los sicarios implicados eran ex convictos, que este prestamista arrestado tenía además antecedentes por abuso sexual y el damnificado, por estar atemorizado, se negó a declarar en condición de testigo.

Intervino en la causa penal la doctora Melisa Romina Di Giorgio, fiscal de la Unidad Funcional N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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