Dos madres fueron condenadas a prisión por prostituir a sus hijas menores de edad: una de las nenas tiene síndrome de Down

Dos mujeres fueron condenadas a 10 años de prisión por delitos de explotación sexual cometidos contra sus propias hijas menores de edad en San Juan y Santa Fe. En uno de los casos, la víctima tenía síndrome de Down.

Uno de los expedientes se resolvió en las últimas horas en San Juan, donde una mujer recibió la pena de prisión efectiva por facilitar la prostitución de su hija a cambio de dinero o drogas, y por las agresiones físicas que sufrió la menor durante el período investigado.

La condena fue dictada el viernes durante una audiencia de Control de Acusación mediante un juicio abreviado. La jueza Gloria Verónica Chicón homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y dispuso que la mujer permaneciera detenida en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quedara firme.

De acuerdo con la investigación, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 7 años y continuó hasta que cumplió 13. Durante ese tiempo, la acusada permitía que distintos hombres ingresaran a la vivienda y facilitaba encuentros de carácter sexual con la niña a cambio de dinero o sustancias.

El expediente también acreditó que la menor era víctima de violencia física. El último episodio ocurrió cuando tenía 13 años, dentro de una vivienda ubicada en el departamento de Rawson, en el centro sur de la provincia, donde la mujer le provocó lesiones.

La investigación estuvo a cargo del equipo de la Unidad Fiscal de Investigación del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (UFI ANIVI), conducido por Roberto Mallea, junto con los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer.

La Unidad Fiscal de Investigación del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (UFI ANIVI).

Por estos hechos, la mujer fue condenada como autora de los delitos de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo.

Un caso similar tuvo como escenario a la localidad de Cañada de Gómez, Santa Fe, donde una mujer de 52 años fue condenada a prisión por la corrupción de su hija de 7, quien tiene síndrome de Down.

La causa se inició el año pasado después de una denuncia anónima realizada a la línea 137. A partir de esa comunicación, la fiscal Abi Luz Cabrera solicitó un allanamiento en la vivienda de V. M., donde se encontraba la menor.

Durante el procedimiento, la niña fue trasladada para recibir atención médica. Los profesionales constataron lesiones compatibles con abuso sexual, lo que permitió avanzar con la investigación.

La mujer fue finalmente sentenciada a 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores agravada por el vínculo, cometido contra su propia hija.

Sin embargo, el juez Guillermo Lanfranco Pari estableció que la condenada podrá cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La medida ya había sido concedida en decisiones judiciales anteriores al juicio y fue mantenida al momento de dictarse la sentencia.

La sentencia fue dictada en los Tribunales de Cañada de Gómez.

Otras condenas por explotación sexual de menores

Las condenas dictadas en Santa Fe y San Juan se suman a otros expedientes en los cuales familiares de menores de edad fueron responsabilizados por facilitar situaciones de explotación sexual.

Uno de ellos ocurrió en Corrientes. En agosto de 2020, el Tribunal Oral Federal de esa provincia condenó a 6 años de prisión a una paraguaya por trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación determinó que había ofrecido, captado y trasladado a sus tres hijas menores de edad desde Encarnación, Paraguay, hacia prostíbulos de Ituzaingó, donde fueron explotadas sexualmente. Una de las víctimas tenía 12 años.

El expediente había comenzado en 2009 y alcanzó a distintos prostíbulos de esa localidad correntina. Antes de la condena contra la mujer, otros responsables vinculados con los locales donde fueron encontradas las menores ya habían recibido penas judiciales.

Dos madres fueron condenadas a prisión por prostituir a sus hijas menores de edad.

En Misiones, en tanto, una pareja de San Vicente fue condenada en septiembre de 2023 tras aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado por los abusos y la explotación sexual de la hija de la mujer.

La madre recibió 10 años de prisión por facilitación de la prostitución agravada y participación necesaria en abuso sexual, mientras que el padrastro fue condenado a 12 años por abusos sexuales, amenazas y tentativa de abuso.

La adolescente tenía 14 años cuando le contó a una tía lo que estaba padeciendo. Según se estableció en el expediente, el padrastro abusaba de ella desde que tenía 8 y la madre la entregaba a otros hombres a cambio de dinero o mercadería.