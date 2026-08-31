Dos motoqueros mataron a balazos a un hombre frente a su familia en una presunta venganza

Dos motoqueros asesinaron a un hombre de 51 años, a quien agredieron a balazos frente a su familia cuando se hallaba en su vivienda, en un suceso registrado el sábado en el norte del conurbano bonaerense.

Los criminales, que fugaron, son buscados por los pesquisas policiales, quienes creen que los malvivientes habrían actuado por venganza, ya que se descartó por completo un intento de asalto.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Carlos Alberto Sian, de 51 años.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 23 cuando el hombre y sus parientes estaban en una finca situada en Almirante Brown al 2300, casi en el cruce con Belgrano Dos, en las cercanías del barrio El Ruso.

Trascendió que, en dichas circunstancias, arribaron al lugar dos individuos armados, que se movilizaban a bordo de una motocicleta, y que pretendieron ingresar a balazos al inmueble.

Mortal agresión a disparos





Al no conseguir su propósito de entrar al domicilio, los hampones efectuaron disparos desde una de las ventanas, oportunidad en la que mataron al hombre, y luego escaparon.

Los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Además, al requisar el lugar, incautaron cinco vainas servidas nueve milímetros y una escopeta que la víctima fatal habría utilizado para defenderse de los atacantes.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría tercera del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a esos delincuentes.

Por F.V.

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