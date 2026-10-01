Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 1 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
HOMICIDIO

Dos motoqueros asesinaron a balazos a un joven luego de una pelea por el presunto robo de una bicicleta

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y la víctima era una persona de 27 años. Los policías buscan a los criminales.

Fernando Vázquez
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un joven de 27 años fue asesinado por dos motoqueros, quienes lo agredieron a balazos luego de una pelea que habrían entablado por el presunto robo de una bicicleta. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan de manera intensa a los autores del crimen. 

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Brian Rocha.

Así fue la mortal agresión a disparos

Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en el cruce de Los Olivos y El Tero, en las cercanías del Barrio Luján, cuando los malvivientes atacaron a disparos al muchacho.

Trascendió que familiares de la víctima la condujeron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) N° 11, situada en la esquina de Los Charrúas y la avenida Padre Obispo Jorge Novak, donde finalmente perdió la vida

Se realizan varios procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de esa zona y los integrantes del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los asesinos de Rocha.

Algunos habitantes del vecindario les aseguraron a los uniformados que estos delincuentes balearon al joven porque, minutos antes, sostuvieron una disputa, originada a raíz de la supuesta sustracción de una bicicleta.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Nuria Gutiérrez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

2
ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026
AJUSTE

ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026

3
Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre
ANOTÁ

Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre

4
¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES
CLAVE

¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES

5
ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?
RESPALDO

ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?