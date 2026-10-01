Dos motoqueros asesinaron a balazos a un joven luego de una pelea por el presunto robo de una bicicleta

Un joven de 27 años fue asesinado por dos motoqueros, quienes lo agredieron a balazos luego de una pelea que habrían entablado por el presunto robo de una bicicleta. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan de manera intensa a los autores del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Brian Rocha.

Así fue la mortal agresión a disparos





Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en el cruce de Los Olivos y El Tero, en las cercanías del Barrio Luján, cuando los malvivientes atacaron a disparos al muchacho.

Trascendió que familiares de la víctima la condujeron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) N° 11, situada en la esquina de Los Charrúas y la avenida Padre Obispo Jorge Novak, donde finalmente perdió la vida.

Se realizan varios procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de esa zona y los integrantes del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los asesinos de Rocha.

Algunos habitantes del vecindario les aseguraron a los uniformados que estos delincuentes balearon al joven porque, minutos antes, sostuvieron una disputa, originada a raíz de la supuesta sustracción de una bicicleta.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Nuria Gutiérrez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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