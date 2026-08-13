Asesinaron a un joven en una supuesta pelea por drogas: los acusados son dos adolescentes de 15 años

Un joven fue asesinado a balazos en una supuesta pelea por venta de drogas y por el crimen son buscados dos adolescentes de 15 años, que habrían arrojado el cadáver desde el techo de una iglesia.

El suceso ocurrió en el norte del conurbano bonaerense. Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Nahuel Ovejero, de 19 años.

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Según precisaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en un sector comercial, situado en el cruce de avenida Avellaneda y Málaga.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, arribaron al mencionado lugar y hallaron el cuerpo sin vida del muchacho.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego (en la cabeza y en la región torácica).

Búsqueda de los asesinos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía local, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los asesinos.

Hasta el momento, se cree que Ovejero fue atacado a disparos por dos adolescentes, de 15 años, y como epílogo de una presunta disputa que se habría originado por la comercialización de sustancias estupefacientes en el vecindario.

Algunas versiones, aportadas por varios habitantes del barrio, sostienen que dichos agresores habrían arrojado el cadáver desde el techo de una iglesia.

La causa penal se mantiene preventivamente caratulada "Homicidio".

Por F.V.

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