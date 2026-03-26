El drama de una joven de 16 años: su padrino la mantenía cautiva y la violaba

Un individuo fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber violado, en reiteradas oportunidades, a su ahijada, de 16 años. El aberrante suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y se asegura que el sospechoso, a veces, mantenía cautiva a la menor en el interior de la vivienda en la que residían.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hombre, de 54 años, fue apresado días pasados como saldo de un allanamiento llevado adelante en una finca situada en la calle Rodríguez Peña.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas que habían sido impartidas por la doctora Paula Hondeville, fiscal de la Unidad Funcional N° 10 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales de la zona.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar una tablet y cuatro aparatos de telefonía celular.

La denuncia ante la Justicia

La dramática situación había sido denunciada el 4 de febrero ante los funcionarios por una mujer, de 48 años, que es madre de uno de los amigos de la víctima.

En su narración, la denunciante sostuvo que se había enterado que la jovencita se hallaba al cuidado de su padrino, a raíz de que actualmente su madre biológica se encuentra presa en un establecimiento carcelario.

Los ultrajes

Al respecto, la mujer agregó que la adolescente señaló que era ultrajada en forma reiterada por el individuo, quien además la celaba y que, a veces, le escondía la llave de la puerta principal con el objetivo de privarla de la libertad y retenerla por la fuerza en el mencionado inmueble.

De manera preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores calificada", con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción, a la vez que se alertó de lo ocurrido al Juzgado de Familia N° 9.

Como consecuencia de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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