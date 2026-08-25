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Martes, 25 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
ASALTANTES

Dramático: banda de falsos policías copó una vivienda y desvalijó a una familia

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y los malvivientes alcanzaron a escapar.

Fernando Vázquez
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Cinco ladrones, armados y sindicados como integrantes de una banda de falsos policías, desvalijaron a una familia luego de haber copado la vivienda en la que residían, en un suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los malvivientes fugaron y son buscados de manera intensa por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando los delincuentes, que se hallaban uniformados, ingresaron con fines de robo a una finca situada en Tomás Guido al 400, casi en el cruce con Río Negro, en la zona de Villa Numancia.

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Según agregaron los informantes, los maleantes redujeron a los cinco miembros de una familia, a los que privaron de la libertad tras haberle colocado precintos plásticos.

Trascendió que los marginales se apoderaron de dos millones de pesos, de una consola PlayStation Cinco, de numerosos aparatos de telefonía celular y de otros objetos de valor pertenecientes a esos damnificados.

Con rapidez, los individuos huyeron en dos VW Suran (uno gris y el otro blanco).

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de averiguar el paradero de los sujetos.

Por F.V.

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