Femicidio: una mujer fue asesinada a cuchilladas por su ex esposo frente a sus tres hijos

Una mujer fue asesinada al ser agredida a cuchilladas frente a sus tres hijos por su ex esposo, quien luego se quitó la vida, en un femicidio registrado este martes en la Provincia de La Rioja.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Jéssica Verónica Mercado, de 34 años. El sujeto resultó ser Miguel Angel Justino Ruarte.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se produjo en la madrugada, en una finca, situada en el cruce de San Charbel y San Cristóbal, en el Barrio Francisco Primero.

Trascendió que lo acontecido quedó al descubierto cuando uno de los tres menores le solicitó ayuda a una vecina, de 41 años.

Al ingresar a la vivienda, los policías hallaron el cadáver de Mercado en una de las habitaciones; mientras que además observaron a Ruarte, que yacía sentado y herido de suma gravedad.

Minutos más tarde, al individuo se lo condujo de urgencia a un hospital, pero finalmente perdió la vida, antes de ser ingresado al establecimiento.

Se comprobó que ambos fallecidos presentaban lesiones de arma blanca y que el sujeto murió como consecuencia de un corte en el cuello. En el escenario de la tragedia se incautó un cuchillo de tipo carnicero, que tenía manchas de sangre.

Intervino en la causa penal la jueza María Cecilia Córdoba.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy