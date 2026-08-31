Dramáticos hechos policiales conmocionaron a Mendoza en las últimas horas

-Reventaron la puerta de una vivienda para robar. Sucedió en carril Tirasso al 3600, frente al Barrio Paraguay en el departamento Guaymallén. El propietario declaró: "Nos despertamos a las 3 de la mañana con armas que nos apuntaban a la cabeza. Nos ataron y revolvieron toda la casa. Se llevaron unos pesos que teníamos de ahorro". A la tristeza del mal momento se suma el hecho de que "esa plata la teníamos guardada para viajar con los nietos", dijo entre lágrimas la víctima. Además les llevaron joyas, un lavarropas y la camioneta.

-Tembló en Mendoza. Sucedió a la hora 7 con 11 minutos de hoy. Alcanzó una intensidad moderada de 3 grados. El epicentro se ubicó 8 km al SurOeste de Uspallata y a una profundidad de 124 km.

-Investigan tentativa de homicidio contra un recién nacido. Una pareja de 18 y 19 años quedaron detenidos. Ahora son investigados por presunta tentativa de homicidio de un niño que ingresó al Hospital "Luis Lagomaggiore" con un cuadro de asfixia perinatal y quedó bajo protocolo de hipotermia. El caso se conoció anoche cuando el bebé ingresó a la guardia, donde llegó en ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias junto con su madre, de 18 años. En Neonatología, una médica informó a los investigadores que el bebé se encontraba bajo protocolo de hipotermia por la asfixia perinatal y que además presentaba lesiones que podrían corresponder a una infección.

-Niño de 11 años quedó en medio de un tiroteo y fue herido. La madre lo llevó a un hospital y está grave. La víctima estaba en la vía pública cuando quedó en medio de un enfrentamiento armado en el interior del barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Sufrió una herida de bala en el tórax y fue trasladado al Hospital Notti. En la escena secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros y .22

-Roberto Villarruel es el nombre del comisario que murió de un balazo. Tenía 48 años de edad. La justicia investiga el caso como suicidio. Estaba a cargo de la Comisaría 10º del departamento Maipú. La causa quedó en manos del fiscal de homicidios Oscar Malla. La muerte de Villarroel pone el foco en los suicidios dentro de la Policía de Mendoza. Si la Justicia confirma esa hipótesis, sería el noveno caso registrado entre efectivos de la fuerza durante el último año en esta provincia.

-Quedó en libertad la pareja de la mujer que cayó de un quinto piso en Ciudad. Había quedado detenido como posible autor de femicidio. La propia familia de la mujer declaró que estaba en tratamiento médico. El abogado del hombre dijo: "No hubo discusión". El letrado Agustín Magdalena reveló que la joven "se encontraba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico".

-Menor de 16 años quedó detenido en Maipú. Se lo acusa de generar disturbios y atacar a varias personas con un cuchillo en un cumpleaños de 15. Los hechos sucedieron en la vía pública entre los barrios México y Tropero Sosa. Los heridos son dos hombres de 15 y 37 años. El atacante quedó a disposición de la justicia. En el caso interviene la fiscal penal de menores Liliana Curri.

-Detuvieron a tres personas con 120 dosis de cocaína. La habían ocultado en un árbol de la Plaza Independencia, en pleno centro. El procedimiento se realizó durante la madrugada y se constató que dos de los implicados contaban con antecedentes por un robo en banda cometido en el mismo paseo público.

-Apuñalaron a un hombre arriba de un colectivo. Sucedió cuando circulaba a bordo de una unidad de la línea 400 por la zona de Joaquín V. González y Salvador Arias en el departamento Godoy Cruz. La víctima tiene 20 años y debió recibir asistencia médica urgente por tres puñaladas. Lo trasladaron y quedó internado en observación en el hospital "Luis Lagomaggiore". Se informó además que el atacante se dio a la fuga.

-Decomisaron 122 kilos de pollo. Fue durante un operativo policial realizado sobre carril "Calise" en el departamento San Carlos. Allí interceptaron una camioneta que no contaba con las condiciones de higiene ni cadena de frío para el traslado de la mercadería. Las actuaciones quedaron a cargo de personal de Oficina Fiscal 18 y del área Bromatología de ese municipio.

-Dos autos chocaron en Maipú. El incidente vial tuvo lugar en la esquina de calles Padre Vázquez y Matienzo. El saldo fue de seis personas lesionadas, entre ellas tres menores de 2, 6 meses y 11 años.

-Trifulca entre conocidos terminó con un hombre internado en estado delicado. La pelea tuvo lugar alrededor de las 2,40 h de este lunes en el departamento Las Heras. Sucedió en inmediaciones de calles Valle de las Leñas y Trapiche, en el barrio Municipal. La víctima tiene 41 años y presentaba politraumatismo producto de la golpiza y una posible fractura de mandíbula, según el informe médico preliminar.

-El conductor de una camioneta circulaba alcoholizado y chocó en solitario contra una red de alumbrado público. Sucedió sobre calle Rawson en la localidad de Gutiérrez, en Maipú. Al realizarle el examen de alcoholemia obligatorio, el personal policial identificó al automovilista como Carlos Fabricio Herrera, de 50 años y con domicilio en el departamento de Godoy Cruz. El test de alcoholemia le dio positivo con 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel de intoxicación que supera en más de cinco veces el límite máximo permitido por la ley para conductores de vehículos particulares en Mendoza. El conductor quedó detenido.

-Robaron un comercio en Godoy Cruz. Se trata de una panadería ubicada en Salvador Arias y Joaquín V. González. Delincuentes ingresaron con armas de fuego y amenazaron a clientes y empleados. Les llevaron unos 170.000 pesos en efectivo y lograron darse a la fuga.

-14 motos fueron retenidas en controles viales durante el fin de semana. Los operativos fueron realizados en Godoy Cruz y Guaymallén por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva. De las tareas participaron también personal de ambos municipios y se realizaron a partir de reclamos de vecinos por maniobras riesgosas protagonizadas principalmente por motociclistas y por ruidos molestos.

-Generó preocupación un accidente en el hipódromo de Mendoza. Sucedió cuando se desarrollaba una de las carreras del programa previsto en homenaje al General José de San Martín. El caballo dio un vuelco y cayó sobre el jóckey. Ambos tuvieron que recibir asistencia médica. El hecho se conoció por un video que circuló en las redes sociales, y se desconoce cómo continúa el estado de salud del animal y su corredor.

-Incendio en un basural de Ciudad: Personal de bomberos lograron controlar las llamas. El fuego afectó un sector del barrio La Favorita, frente al barrio Alto Mendoza, donde había residuos, troncos y cubiertas.

-Un adolescente en moto atropelló a un adulto mayor y ambos terminaron internados. La víctima, un hombre, de 80 años, sufrió politraumatismos moderados, mientras que el adolescente debió ser derivado al Hospital Central tras presentar complicaciones como vómitos de sangre.

-Secuestraron más de 50 plumeros con plumas de choique y ñandú que vendían en Maipú. Los productos eran ofrecidos para la venta ambulante y ahora investigan el origen del material y una posible cadena ilegal de comercialización.

-Confirman que en 8 meses cayeron 262,5 mm de lluvia en Mendoza y se superó el promedio anual histórico. Los registros del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional ubicado en el Parque General San Martín son previos al anunciado impacto del fenómeno El Niño en esta provincia. El 81% de las precipitaciones se concentró durante el primer trimestre de este año.

-Presentaron el primer Mapa Mamográfico Federal de Argentina, y Mendoza se ubicó en una situación crítica a la hora de realizar los controles de cáncer de mama. Es la provincia con menos mamógrafos y más equipos fallados. El cruce de información entre la escasez de oferta, el estado del equipamiento y las dificultades para conseguir turnos derivó en la elaboración del Índice de Accesibilidad Potencial. En este indicador, Mendoza quedó ubicada en el grupo de provincias con menor accesibilidad potencial de la Argentina a este tipo de estudios para la mujer.