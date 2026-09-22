Dramáticos hechos policiales que causan conmoción en Mendoza hoy

-Murió la joven que estaba en gravísimo estado cuando fue atropellada en la tribuna de las "Picadas de Lavalle". El autódromo está autorizado para realizar picadas entre vehículos. Se ubica en ruta provincial 34 a unos 5 kilómetros de Ruta nacional 40. Uno de los autos participantes (un viejo Chevrolet 400) perdió el control y se fue contra la tribuna dejando como saldo 4 (cuatro) personas con distintas heridas, de las cuales la adolescente fue la más afectada. Morena González murió este mediodía, estaba en terapia intensiva del hospital Central y su familia pedía cadena de oración, ante la gravedad del cuadro. Otra persona está en grave estado y dos más lograron recuperarse con el paso de las horas. Investiga el caso la Oficina Fiscal Lavalle.

-45 alcoholemias dieron positivo en el día del estudiante. Se realizaron controles viales en todo el territorio provincial. Se retuvieron 143 vehículos por diferentes motivos, de los cuales 69 fueron motos. Se totalizaron más de 1000 multas por infracciones diversas en los festejos de la primavera.

-Estaba embarazada y quiso ingresar droga a la cárcel . Sucedió en Cacheuta, en Luján de Cuyo. Es oficial de la policía y había sido Reina de la Vendimia. La acusada se llama Irina Ramírez y fue descubierta por sus compañeros del penal. Tiene 29 años, fue condenada por la justicia y ahora se confirmó su exoneración de la fuerza policial. Las autoridades le dieron un plazo de 48 horas para que entregue el arma y la vestimenta oficial. Sobre ella pesa una condena de 3 (tres) años de prisión condicional.

-Buscan a una adolescente que falta de su hogar en zona de Lavalle. Tiene 15 años, se llama Jazmín Tatiana Ruz Carvajal y fue vista por última vez el domingo 20 de Septiembre cuando salió de su casa ubicada en barrio "Dorrego Sur". Se desconoce su paradero y se pide cualquier dato hacerlo saber a las autoridades a través del teléfono de policía 911.

-Novedades en el caso que investiga un crimen en zona de Cordillera. Se trata de Lucas Cruz Jara quien perdió la vida a los 17 años, luego de una pelea con dos hermanos en la localidad "Polvaredas". La justicia penal decidió que continúan en prisión preventiva los acusados de nombre Ángel y Jonathan Piotto Díaz. Ambos deberán enfrentar el proceso judicial para determinar sus responsabilidades en la causa que los tiene imputados por homicidio simple.

-Empezó el juicio contra el acusado de matar a su cuñada en el departamento Maipú. Omar Facundo Poblete deberá enfrentar el proceso que se le sigue en su contra para determinar las causas por las cuales le asestó 50 (cincuenta) puñadas a la mujer de su hermano. Vivían en casas separadas pero en el mismo terreno ubicado en calle Padre Vera al 500. Él declaró que lo hizo bajo los efectos de las drogas que había consumido. Ahora la justicia deberá determinar si se lo juzga por homicidio o por femicidio contra Abril Morena Bissotto. Era madre de una niña de año y medio que también salvó su vida de milagro.

-Enfrentamiento en General Alvear deja un saldo de 4 (cuatro) personas heridas. Dos grupos se trenzaron a golpes en el barrio "El Parque", luego siguieron los incidentes frente a una Comisaría. Como resultado de la gresca algunas personas tuvieron que ser derivadas a un centro médico por heridas y dos de ellas quedaron detenidos. Un joven de 25 años fue ingresado por guardia con herida de arma blanca.

-Policía Federal detuvo a miembros de banda narco que operaban en los departamentos Luján de Cuyo y Maipú. Bajo las órdenes de la justicia federal mendocina se procedió a realizar una serie de allanamientos que otorgaron resultados positivos para la investigación. Hubo 5 personas y secuestraron dosis de cocaína, que estaban listas para su comercialización. Además les encontraron balanzas de precisión, bolsas de nailon, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la causa.

-Aplicarán multas más severas a quienes vendan pirotecnia en Godoy Cruz. Se informó que a los infractores se les decomisará la mercadería y se les aplicará multas en efectivo que irán subiendo de acuerdo a la gravedad de la reincidencia. Irán desde los 250.000 a los 350.000 pesos.

-Incendio consumió varias hectáreas y quemó hasta un boliche. Sucedió en Fray Luis Beltrán, localidad del departamento Maipú. El fuego se había originado en un cañaveral que luego con el viento se extendió afectando varios campos contiguos.

-Robo de cables en el Centro del departamento San Martín. Vecinos, comercios y edificios públicos sufren las consecuencias de los hechos delictivos que los dejan sin energía eléctrica. Los robos de cables, con el fin de conseguir el cobre que llevan en su interior, se realizó en horas de la noche sobre la Avenida Eva Perón.

-Una menor de edad cayó a un cauce de agua. Salvó su vida por milagro. Tiene 14 años y a raíz de sus desesperados gritos de auxilio, fue escuchada por vecinos que lograron salvarle la vida. Cayó al Canal "Marginal" a la altura de calle "los Filtros" en el departamento San Rafael. Testigos llamaron al 911 por lo que a los pocos minutos asistieron personal de policía, bomberos y médicos del Servicio Coordinado de Emergencias, quienes la revisaron y le ofrecieron los primeros auxilios. Se dio a conocer que se encuentra en perfecto estado de salud y que fue entregada a sus familiares.

-Gracias al perro "Fito" personal policial logró dar con los delincuentes que habían asaltado al propietario de una finca en la localidad Santa Rosa. El can los llevó directamente donde estaban los elementos que habían sido robados y hasta un domicilio ubicado en el vecino departamento Rivadavia.