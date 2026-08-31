El abogado de Callejero Fino renunció después de que el cantante decidiera declarar ante la Justicia

Luego de que Callejero Fino decidiera prestar declaración este lunes en la causa por tenencia ilegal de un arma de guerra, el abogado del cantante, Ignacio Barrios, renunció a su defensa.

El letrado decidió dejar de representar al artista, cuyo nombre real es Natanael Alvarenga, porque la estrategia que le había recomendado había sido no declarar ante la Justicia.

Tras declarar cerca del mediodía, Callejero Fino fue trasladado nuevamente a la Comisaría Cuarta de Benavídez, donde había pasado la noche tras la detención, ocurrida en Tigre.

El cantante Callejero Fino resultó detenido.

La detención de Callejero Fino





Alvarenga fue arrestado el domingo en Villa La Ñata, Tigre, cuando se trasladaba en una camioneta sin patente junto con otro masculino y llevaba consigo un arma de fuego con la numeración suprimida.

La detención se concretó cuando agentes de la Bonaerense realizaban una recorrida en la zona de Italia y la Ruta 27, y observaron una camioneta que circulaba sin los dominios colocados.

La pistola que le secuestraron a Callejero Fino.

Los policías obligaron a los ocupantes detener el vehículo y, tras una inspección, encontraron una pistola Glock calibre.40. que tenía la identificación limada. Enseguida, ambos fueron detenidos.

La pena por portación ilegal de armas de fuego contempla un mínimo de 3 años y 6 meses de prisión, y se trata de un delito no excarcelable y de cumplimiento efectivo.

Ignacio Barrio, ahora ex abogado de Callejero Fino.

Declaración y renuncia



Un día después del arresto, el artista, que tiene antecedentes penales por robo agravado, aceptó declarar y negó que el arma le perteneciera. Esta decisión contradijo la recomendación de su abogado, quien terminó renunciando.

La postura del letrado había sido expuesta el domingo, poco después de que trascendiera la detención, cuando Barrios, en diálogo con Crónica, anticipó que necesitaba analizar "la cuestión de fondo del expediente" para ver cómo se podía avanzar de la mejor manera.